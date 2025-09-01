agenzia
Global Sumud Flotilla rientrata nel porto di Barcellona per il maltempo
ROMA (ITALPRESS) – La spedizione di una ventina di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, salpata ieri da Barcellona, con 200 tonnellate di aiuti umanitari per Gaza, é rientrata all’alba nel porto catalano a causa del maltempo che si é abbattuto in Spagna. “Partenza ritardata per garantire la sicura navigazione della spedizione”, spiega l’organizzazione in una nota. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). vbo/r 01-Set-25 14:39
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA