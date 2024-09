Gol e spettacolo a Bergamo, Atalanta-Fiorentina 3-2

agenzia

Retegui, De Keteleare e Lookman regalano i tre punti ai nerazzurri di Gasperini BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta torna a vincere dopo due sconfitte consecutive. I nerazzurri vincono 3-2 contro la Fiorentina grazie alle reti di Retegui, De Ketelaere e Lookman, inutili i gol viola di Martinez Quarta e Kean che avevano portato per due volte in vantaggio la squadra di Palladino. Secondo successo in campionato per i nerazzurri, che giovedí torneranno in campo contro l’Arsenal nella prima partita della nuova Champions League. La squadra viola, ancora a secco di vittorie, sfiderá invece la Lazio: dopo un buon primo tempo la compagine toscana dovrá assolutamente reagire ai cali di tensione che hanno contraddistinto l’inizio di campionato. Il primo quarto d’ora aveva fatto ipotizzare a una partita bloccata, spenta, con poche emozioni. Poi all’improvviso il primo gol della Fiorentina ha fatto saltare il tappo: Martinez Quarta, dopo una mischia generata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha trovato la deviazione vincente. I padroni di casa hanno reagito immediatamente col colpo di testa in corsa di Retegui, ma alla mezz’ora circa Kean, in tuffo, ha riacceso le speranze della squadra di Palladino. La Dea ha accusato il colpo, l’attaccante ex Juventus ha colpito anche il palo sfiorando il gol del 3-1. La reazione nel finale del primo tempo da parte degli uomini di Gasperini é stato incredibile, nel giro di due minuti prima De Ketelaere di testa – su calcio di punizione di Ederson – e poi Lookman sono riusciti a ribaltare il punteggio. Nella ripresa i nerazzurri hanno alzato il ritmo cercando di sfruttare il vantaggio e Bellanova per poco non cala il poker dopo un errore di Martinez Quarta. I bergamaschi ci hanno provato piú volte con Lookman, ma l’attaccante nigeriano non é riuscito a trovare la giocata giusta: la Fiorentina, invece, dopo aver giocato un buon primo tempo non é riuscita a dare continuitá alla manovra offensiva creando poco e nulla dalle parti di Carnesecchi. Si é chiusa dunque con una vittoria la prima partita nel nuovo Gewiss Stadium totalmente rinnovato: giovedí i tifosi nerazzurri potranno vivere un’altra serata da sogno nella sfida contro l’Arsenal. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/ari/red 15-Set-24 16:59

