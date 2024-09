Governo, La Russa “Meloni ci rappresenta in maniera ottima all’estero”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “La considerazione dell’Italia all’estero é aumentata moltissimo e questo vuol dire che Meloni ci ha rappresentato in maniera ottima”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”, in onda questa sera su Retequattro. “C’é ancora tantissimo da fare, ma se penso a come era l’Italia quando é arrivato il governo di centrodestra e com’é ora, dico che un bel tratto di strada é stato compiuto”.(ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma xi2/trl/red 12-Set-24 20:21

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA