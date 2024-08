Governo, Lupi “I nostri elettori ci chiedono unitá”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che i nostri elettori ci chiedono continuamente é unitá. E quello su cui si gioca la partita del nostro governo é ció che sapremo fare di concreto per il Paese. Quindi dobbiamo evitare i distinguo continui, che non servono a nessuno perchê la visibilitá non significa consenso, cosí come dovremmo essere capaci di affrontare cose serie all’interno della coalizione”. Lo afferma Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, in una intervista al Corriere della Sera. “Il tema della cittadinanza é uno di questi, ma non puó essere usato come spot. Deve essere inserito all’interno di un’architettura complessiva, che comprende crescita, natalitá, immigrazione, famiglia, lavoro, protezioni sociali. Si puó fare, senza offrire il fianco alle opposizioni” ha continuato Lupi. “Sará importantissimo per il governo avere un commissario europeo con deleghe importanti e, come spero e credo, una vicepresidenza esecutiva. Averli significa dimostrare l’importanza e la centralitá dell’Italia dove davvero si costruisce il futuro di tutti, in Europa». “Fitto? Il fatto che la premier abbia pensato a lui indica lungimiranza: mettere a disposizione della commissione l’uomo che in Italia ha uno dei ruoli piú delicati, gestendo la partita del Patto di stabilitá e del Pnrr, significa aver capito quanto é importante avere un ruolo cruciale in Europa. Ci rafforza prosegue Lupi. Sulle pensioni: “In un Paese che ha 14 milioni di pensionati e spende il 70% delle risorse per la previdenza e solo l’1% per natalitá e sostegno alle famiglie, é impensabile immaginare di destinare risorse ai pensionamenti anticipati, che siano quota 41 o 42. Dobbiamo rovesciare la prospettiva, e questo sará uno dei temi su cui noi del centro e del centrodestra dobbiamo caratterizzarci». Sul tema della cittadinanza: “E’ una questione reale. Ma non puó essere affrontata con slogan o peggio andando a traino della sinistra. Noi siamo il governo che ha portato a 500 mila i permessi di lavoro per gli immigrati, chiaro che dobbiamo occuparci anche di ius scholae, io lo proposi nel 2015. Ma all’interno di un discorso complessivo. Intanto cominciando a sveltire le pratiche burocratiche per chi giá ne ha diritto, che appena lo matura riesce a ottenere le carte mediamente in 4 anni. Troppi. Ma appunto, non é con i distinguo o con le stoccate che si affrontano certe sintesi. Si discute e si trova la sintesi». – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). pc/red 29-Ago-24 08:31

