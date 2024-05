Governo, Renzi “Sul redditometro hanno fatto un errore da mediocri”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il redditometro é “l’ennesimo errore di un governo mediocre. C’é un problema di metodo e merito: nel metodo nessuno a Chigi e al Mef si é accorto del pasticcio del decreto e questo la dice lunga sul funzionamento della macchina di Giorgia Meloni, a cominciare dal ruolo del sottosegretario Mantovano. Nel merito, con una sola mossa Meloni ha sconfessato decenni di battaglia per un fisco amico e, come se non bastasse, ha pure mentito dicendo che era colpa del governo Renzi. Pensavo fosse Giorgia e invece era Pinocchio. Con il nostro governo noi eliminammo dal redditometro la media spese Istat, il meccanismo diabolico che il governo Meloni voleva reintrodurre. Una misura illiberale e statalista che vessa inutilmente i contribuenti. Il governo, in confusione, dovrebbe abbassare le tasse e invece aumenta la burocrazia”. Lo afferma il leader di Italia viva Matteo Renzi in una intervista a “Il Corriere della Sera”, per poi rincarare la dose sul governo: “È in folle, per utilizzare l’espressione delle macchine con i vecchi cambi manuali: non portano a casa un solo risultato. C’é una premier che comunica bene, che anche per questo fará un buon risultato alle Europee, ma c’é un governo che non porta a casa un solo risultato. Hanno scambiato la Gazzetta ufficiale con Twitter. A loro basta annunciare le riforme con un post per pensare che tutto sia arrivato, ma le uniche norme che sono arrivate in Gazzetta ufficiale sono il decreto Rave e il decreto Ferragni. Non c’é traccia di una riforma che sia una e anche sulla giustizia, vedrete, non si fará nulla. Meloni é una buona influencer e una pessima premier”. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). tvi/com 25-Mag-24 08:59

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA