Governo, Salvini “Andiamo avanti, centrodestra ha valori comuni”

ROMA (ITALPRESS) – “Dico grazie a Giorgia per aver messo in piedi una squadra che in questo anno e mezzo ha dato dimostrazione di efficacia, lealtá e coerenza. Siamo una squadra composta da soggetti che hanno un obiettivo comune. Lo dico ai giornalisti: mettetevi l’anima in pace perchê le prossime elezioni politiche saranno nel 2027, non un minuto prima. Questa squadra andrá avanti fino all’ultimo dei giorni. Poi é chiaro che ognuno ha la sua storia, la sua cultura e la sua provenienza politica”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collegamento con la Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara. “Sono orgoglioso – ha continuato – di questi 18 mesi al governo, al di lá delle percentuali. Da segretario della Lega sono orgoglioso di questo centrodestra perchê stiamo facendo di piú per l’Italia adesso di quanto come Lega non riuscivamo a fare al 30% con i Cinquestelle perchê era un’alleanza composita. Questa é un’alleanza che ha valori, ideali e obiettivi comuni”. (ITALPRESS). – Foto: Agenzia Fotogramma – xa5/ads/red 28-Apr-24 12:47

