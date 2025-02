Grana Padano, Barabino & Partners curerá ancora comunicazione negli Usa

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Il Consorzio Tutela Grana Padano, ente che tutela e valorizza il Grana Padano, ha affidato a Barabino & Partners USA, agenzia con sede a New York facente capo a Barabino & Partners, societá di consulenza in comunicazione in Italia parte di Excellera Advisory Group, la gestione della comunicazione attraverso attivitá PR e relazioni istituzionali del Grana Padano DOP sul mercato statunitense anche per il 2025. Con una produzione annua di oltre 5,6 milioni di forme nel 2024, di cui oltre il 52% viene esportato, il Grana Padano rappresenta un’eccellenza del Made in Italy e un importante ambasciatore della cultura gastronomica italiana nel mondo. Il prolungamento dell’accordo con Barabino & Partners USA rappresenta la rinnovata volontá del Consorzio Tutela Grana Padano di rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato statunitense, uno dei piú strategici per il settore agroalimentare italiano. Barabino & Partners USA vanta una comprovata esperienza nella comunicazione e promozione di brand italiani negli Stati Uniti, con un team di professionisti altamente qualificati e una conoscenza approfondita del mercato americano. L’agenzia si occuperá di sviluppare e implementare attivitá di comunicazione integrata per il Grana Padano con l’obiettivo di rafforzarne la posizione come importante ambasciatore del Made in Italy, valorizzandone le diverse iniziative sociali e culturali. “È un grande onore per noi rinnovare la collaborazione con il Consorzio di Tutela del Grana Padano – ha affermato Marco Lastrico, CEO di Barabino & Partners USA (nella foto) -. Il Consorzio continua a rappresentare un pilastro fondamentale nella tutela e promozione di uno dei simboli piú prestigiosi della tradizione casearia italiana. Siamo orgogliosi di proseguire nel supportarne la crescita e il riconoscimento, soprattutto in questa fase cruciale caratterizzata da un contesto internazionale complesso e in evoluzione, che richiede un impegno ancora maggiore nel valorizzare le eccellenze del Made in Italy nei mercati strategici come quello degli Stati Uniti”. “Rinnovare la collaborazione con Barabino & Partners USA rappresenta per noi una scelta naturale e strategica per continuare a promuovere il Grana Padano negli Stati Uniti – ha dichiarato Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio Tutela Grana Padano – L’agenzia ha dimostrato negli anni una profonda competenza nel settore agroalimentare e una conoscenza unica del mercato americano. In un contesto globale come quello del 2025, caratterizzato da nuove sfide e opportunitá, siamo certi che questo rinnovo ci consentirá di consolidare ulteriormente la posizione del Grana Padano come simbolo di eccellenza italiana negli Stati Uniti”. – foto ufficio stampa Barabino & Partners – (ITALPRESS). fsc/com 05-Feb-25 16:28

