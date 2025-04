Grande arrivo Giro d’Italia a Roma intitolato a Papa Francesco

agenzia

Partenza della tappa da Cittá del Vaticano, Cairo “Sará una giornata dedicata al Santo Padre” ROMA (ITALPRESS) – Roma si prepara ad accogliere il grande arrivo del Giro d’Italia, giunto alla 108esima edizione. Una tappa speciale che si terrá domenica 1° giugno e che é stata presentata questa mattina in Campidoglio. Un appuntamento che arriva in un anno particolare per Roma, quello del Giubileo. E la conferenza odierna é stata anche l’occasione per annunciare che il grande arrivo sará intitolato a Papa Francesco, scomparso lo scorso lunedí. “Sará una tappa totalmente dedicata al Papa, che era un grande amante dello sport e lo ha sempre promosso come momento di inclusione e di partecipazione. Per noi sará un momento molto emozionante”, sono infatti le parole del presidente di Rcs, Urbano Cairo. Non solo, perchê la novitá di quest’anno é la partenza della tappa da Cittá del Vaticano. In particolare, il trasferimento inizierá dalle Terme di Caracalla, poi il gruppo arriverá in Vaticano, fará il giro dei giardini vaticani e poi, a Santa Marta, ci sará il via ufficiale alla tappa. “Il passaggio in Vaticano ora si carica di un significato ulteriore”, ribadisce il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha poi aggiunto: “Siamo felici che per il terzo anno consecutivo il Giro si concluda nella Capitale, non era mai successo. Le passate edizioni hanno regalato una cornice unica offrendo al mondo una bellissima cartolina di Roma e dei suoi luoghi”. Al suo fianco anche Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, che ha sottolineato: “L’arrivo del Giro é una di quelle sfide che volevamo vincere. A Roma non fai ‘l’arrivo’, ma un ‘grande arrivo’, una grande tappa che é spot per la Capitale e per il Paese. Nella prima edizione, tra tanto scetticismo, venne il presidente della Repubblica, ci fu un trionfo rinascita di rinnovato orgoglio cittadino. Ora é una scommessa vinta, é una grande festa del popolo”. – Foto Spf/Italpress – (ITALPRESS). spf/mc/red 29-Apr-25 14:29

