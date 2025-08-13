Gravina “Dispiaciuti per Donnarumma, ma é il piú forte”

agenzia

“Siamo preoccupati, ma Gigio é un ragazzo maturo e formato”, dice il presidente della Figc UDINE (ITALPRESS) – “Situazione Donnarumma? A me dispiace sul piano umano, perchê é un ragazzo sensibile, e sportivo perché é un nostro pilastro della Nazionale. Spero che possa trovare un suo equilibrio. E’ il piú importante e forte portiere al mondo”. Cosí Gabriele Gravina, presidente della Figc, ai microfoni di Sky Sport, da Udine, dove questa sera é in programma la Supercoppa Europea tra Psg e Tottenham. Luis Enrique non ha convocato il portiere per questa sfida: ormai é rottura con il club campione d’Europa e giá ieri Donnarumma ha di fatto salutato il pubblico parigino, esprimendo tutta la sua amarezza per una fine che non si aspettava. Di sicuro, peró, Donnarumma sará in campo il 5 settembre con la maglia azzurra contro l’Estonia, dove, in chiave qualificazioni mondiali, oltre ai tre punti sará importante la differenza reti rispetto alla Norvegia: “Innanzitutto dobbiamo vincere, poi vedremo il numero di gol: per noi Gigio é molto importante – ha sottolineato Gravina -. E’ entrato in sintonia immediata con il ct Gattuso. Siamo preoccupati, ma convinti che oltre ad essere un portiere molto forte sia un ragazzo maturo e formato. Con le nostre coccole siamo convinti di poterlo schierare nelle migliori condizioni”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xd6/glb/red 13-Ago-25 13:17

