Greco “Scomparsa di Scambia grave perdita per la comunitá scientifica”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “È con immenso dolore che apprendo della scomparsa del Professor Giovanni Scambia, un luminare della ginecologia oncologica e un caro amico. La sua dedizione alla medicina ha fornito una preziosa guida a numerose pazienti e alle loro famiglie, accompagnando il cammino in momenti difficili. Giovanni ha dato un contributo inestimabile alla ricerca e agli sviluppi clinici nel suo campo, e ha ispirato intere generazioni di medici. La comunitá scientifica perde non solo un autorevole punto di riferimento, ma anche un professionista instancabile che ha lasciato il segno per la sua straordinaria umanitá. In questo momento di grande tristezza, desidero esprimere le mie piú sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi colleghi e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco”. Lo ha dichiarato Ermanno Greco, presidente della Societá Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.), in merito alla scomparsa del professor Giovanni Scambia, Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. – Foto ItalCommunications – (ITALPRESS). sat/com 20-Feb-25 22:17

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA