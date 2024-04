Gruppo Renault produrrá a Sandouville veicoli commerciali per Flexia

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Renault ha annunciato di aver assegnato allo stabilimento di Sandouville la produzione della rivoluzionaria generazione di veicoli commerciali elettrici per Flexis SAS (Gruppo Renault, Gruppo Volvo e CMA CGM). Per l’occasione, Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, e Thierry Charvet, Direttore Industriale e Qualitá del Gruppo Renault, hanno accolto sul sito normanno Bruno Le Maire, Ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranitá Industriale e Digitale, ed Édouard Philippe, sindaco di Le Havre e Presidente della comunitá urbana Le Havre Seine Mêtropole. Questi ultimi hanno incontrato i dipendenti alla catena di montaggio ed hanno accolto con favore l’industrializzazione del nuovo progetto in Francia e la notizia dell’assunzione di 550 persone nei prossimi quattro anni. “L’assegnazione del nuovo progetto é un riconoscimento delle competenze e dell’impegno delle donne e degli uomini dello stabilimento. Produrre questa generazione di veicoli commerciali elettrici – rivoluzionaria a livello di progettazione e destinata a cambiare il volto della logistica del futuro – apre una nuova era qui a Sandouville. È motivo di orgoglio per noi, ma anche una sfida che contiamo di cogliere su questo sito storico, con l’obiettivo ambizioso di continuare ad essere un punto di riferimento nel settore” ha dichiarato Thierry Charvet, Direttore Industriale e Qualitá del Gruppo Renault. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 29-Mar-24 13:24

