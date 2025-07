Guardia Costiera, Meloni “160 anni di dedizione e salvaguardia”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “I miei piú sinceri auguri, e quelli del Governo italiano, al Corpo delle Capitanerie di Porto per il loro Anniversario di Costituzione. 160 anni di dedizione e professionalitá. Grazie a tutti gli uomini e alle donne della Guardia Costiera per l’instancabile e quotidiana opera di salvaguardia”. Cosí la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mgg/red 20-Lug-25 10:51

