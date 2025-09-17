Guardiola “De Bruyne unico”, Donnarumma “Napoli grande squadra”

agenzia

Il portiere italiano: “Essere al City é un onore, voglio stare qui tanti anni”. MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Di sicuro c’é grande rispetto: per la squadra avversaria, i giocatori che la compongono e per il condottiero del Napoli. In casa Manchester City sentono che il debutto di domani in Champions non sará per nullo semplice: tengono in grande considerazione i campioni d’Italia, anche perché in molti, a cominciare da Pep Guardiola e Gigio Donnarumma, hanno una conoscenza approfondita della rivale che andranno ad affrontare e che, tra i punti di forza, ha un certo Kevin De Bruyne che ha scritto le pagine piú belle del club inglese in questi ultimi anni e che adesso veste un altro azzurro, quello del Napoli. “Certo che ho voglia di incontrare De Bruyne, ma dopo la partita. Non mi sorprende il suo exploit in Italia perchê é uno che si adatta subito. Non ha bisogno di tempo per fare bene. È unico, perchê dá talento, visione, passo”, dice Guardiola in conferenza stampa, riferendosi al suo “pupillo”. Nel centrocampo di Conte c’é anche un altro elemento importante che conoscono bene a Manchester, ma in questo caso per averlo affrontato come avversario ai tempi in cui McTominay vestiva la maglia dello United. “Anche lui é stato messo nelle condizioni di fare cose straordinarie in maglia azzurra”, sottolinea Guardiola, prendendo la palla al balzo per elogiare il collega che siede sulla panchina dei partenopei. “Conte é un manager di livello che ha messo lo stampino ovunque. Non mi sorprende”, dice il catalano che non vede i suoi tra i favoriti per la Champions. “Non credo che sia cosí quest’anno. Noi vogliamo solo divertirci e goderci questo viaggio. Ci sono molte difficoltá. Ci concentriamo solo sulla partita di domani. Ci sono tante partite da giocare, ma se parti male non é la migliore cosa. L’anno scorso andó male con l’Inter, speriamo vada meglio”, ha aggiunto Guardiola per poi parlare del nuovo arrivo in casa City, Gianluigi Donnarumma. “Nell’ultimo decennio abbiamo sempre avuto portieri incredibili e Gigio arriva per restare qui molti anni, ovviamente é un giocatore di prima classe”. Tra i pali il numero 1 della Nazionale italiana, in avanti il bomber norvegese. “Haaland é arrivato qui per vincere molto e ci ha aiutato moltissimo. La stagione scorsa ha fatto bene, ma ora é piú maturo anche se é ancora molto giovane”, le parole di Guardiola. In conferenza stampa anche Gigio Donnarumma che vivrá una partita dai mille significati. “La Champions é uno dei nostri obiettivi, ma sappiamo che domani sará una partita difficile. Avremo di fronte una grande squadra. Conosco bene Napoli, la cittá, alcuni miei compagni di Nazionale – dice il portiere di Castellammare di Stabia -. Sará molto difficile per noi e lo diró anche negli spogliatoi. So come prepara le partite Conte e so che sará dura difendere e attaccare. Sará molto complicato perchê difenderanno molto bene. In attacco hanno nuovi calciatori molto forti. Arrivano dalla Premier, sanno come affrontare il City. Poi diró ai miei come comportarsi con Di Lorenzo e Politano. Loro verranno qui per fare una grande partita. Dovremo stare attenti in tutte le situazioni. Per me il Napoli é una grandissima squadra. Puó arrivare molto lontano, me lo auguro perchê sono molto legato a questo club e alla cittá”. Lui é campione in carica, la Champions l’ha vinta con il Psg prima del divorzio con il club francese e l’approdo in Inghilterra. “Sono stato molto chiaro con il City, per me era l’unica opzione. Volevo questa squadra e sono contento di essere qua. Spero di dare tanto a questi colori e spero di farlo per tanti anni”, ha detto Donnarumma che ringrazia Guardiola per le belle parole che ha avuto nei suoi confronti. “Lui é la storia del calcio, io devo migliorare ancora tanto e per me é un onore essere qua. Il mio obiettivo é dare tutto me stesso per la squadra”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). ari/red 17-Set-25 14:44

