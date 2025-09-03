agenzia
Hamas “Pronti a un accordo globale e al rilascio degli ostaggi”
ROMA (ITALPRESS) – “Siamo pronti a stipulare un accordo globale in cui tutti i prigionieri nemici detenuti saranno liberati in cambio di un numero concordato di ostaggi palestinesi”: lo afferma in una nota Hamas, sottolineando che questo accordo “porrá fine alla guerra nella Striscia di Gaza, comporterá il ritiro di tutte le forze di occupazione dall’intera Striscia, aprirá i valichi di frontiera per consentire l’ingresso di tutti i beni di prima necessitá a Gaza e avvierá il processo di ricostruzione”, continua Hamas. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). fsc/red 03-Set-25 22:57
