Healy trionfa nella 6^ tappa del Tour, maglia gialla a Van der Poel

L’irlandese della EF Education Easy Post protagonista di giornata VIRE NORMANDIE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ben Healy vince la sesta tappa del Tour de France 2025, la Bayeux – Vire Normandie di 201,5 km. Il corridore irlandese della EF Education Easy Post, protagonista della fuga di giornata, compie uno spettacolare attacco a meno di 40 km dalla fine lasciandosi alle spalle il resto della compagnia. Secondo posto per lo statunitense Quinn Simmons (Lidl-Trek), terzo Michael Storer (Tudor). Presenti nella fuga ad otto uomini anche Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck), Harold Tejada (XDS Astana), Will Barta (Movistar), Eddie Dunbar (Jayco Alula) e Simon Yates (Visma Lease a Bike). Van der Poel riesce a riprendersi la maglia gialla portandosi in vantaggio di 1″ su Tadej Pogacar (UAE Emirates) nella classifica generale. Domani la settima tappa, la Saint Malo – Mur de Bretagne Guerledan di 197 km. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xq6/xd6/gm/red 10-Lug-25 17:36

