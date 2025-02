agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Honda rinnova il Vision 110, scooter che in 14 anni di vita ha fatto segnare vendite cumulative per 105.000 unitá. Benchê progettato per essere un mezzo semplice e facile da guidare, non nasconde la qualitá e la personalitá tipiche degli scooter Honda. Nello stile é evidente l’influenza della famiglia SH. L’estetica esalta le linee dal carattere dinamico e le superfici pulite ed eleganti, perfette per uno scooter urbano da utilizzare tutti i giorni e in ogni occasione. E proprio per questo il Vision 110 vanta una seduta eretta, una pratica pedana piatta ed é dotato di un vano sottosella da ben 17,7 litri. La Smart Key é un bel plus di serie: tenuta comodamente in tasca, permette di controllare il commutatore di contatto e l’apertura/chiusura dei vani, per una maggiore praticitá a sostegno della frenetica vita cittadina. Il quadro strumenti analogico include un display Lcd di immediata lettura. Per il 2025 é stata aggiunta una pratica presa Usb-C cosí da poter tenere carichi i propri dispositivi. Il motore monoalbero (SOHC) eSP (enhanced Smart Power), a 2 valvole, iniezione elettronica, raffreddato ad aria di 109 cc é leggerissimo (solo 22 kg), robusto ed efficiente. Eroga una potenza di 8,7 CV (6,4 kW) a 7.500 giri/min, con una coppia massima di 9,0 Nm a 5.750 giri/min. Alesaggio e corsa misurano 47 x 63,1 mm con un rapporto di compressione di 10:1. Per il 2025 il motore eSP del Vision guadagna l’omologazione Euro5+, grazie a un nuovo sensore O2 posizionato a valle del catalizzatore e ai nuovi parametri di funzionamento dell’ECU. Molto facile da gestire, il motore regala una risposta all’acceleratore sempre rapida e brillante, perfetta per il contesto urbano. Il consumo di carburante si attesta su 52,6 km/l nel ciclo medio WMTC. Grazie al serbatoio carburante da 4,9 litri, l’autonomia complessiva é di quasi 260 km. L’architettura del motore integra una serie di tecnologie per la riduzione degli attriti, come l’utilizzo di cinghie a doppia dentatura. Il motorino di avviamento ACG a controllo elettronico e senza spazzole é un componente integrato, montato direttamente sull’estremitá dell’albero motore, che si attiva in fase di avviamento e come alternatore. Agisce direttamente sull’imbiellaggio, eliminando i rumori derivanti dai normali ingranaggi e rendendo cosí possibile la presenza dell’efficiente e silenzioso sistema start&stop. Il leggero telaio di ultima generazione di tipo eSAF (enhanced Smart Architecture Frame), costruito in acciaio pressato saldato a laser, offre un’eccellente maneggevolezza, oltre a grande stabilitá, comfort di guida e resistenza. La robusta forcella telescopica si abbina a un efficiente ammortizzatore posteriore. I cerchi sportivi in alluminio pressofuso da 16 pollici all’anteriore e 14 pollici al posteriore montano pneumatici 80/90-16 M/C 43P all’anteriore e 90/90-14 M/C 46P al posteriore. Il freno a disco anteriore da 220 mm é abbinato a un tamburo posteriore da 130 mm in configurazione CBS (Combined Braking System), assicurando in ogni momento una forza frenante uniformemente distribuita quando si agisce sul solo freno posteriore, particolarmente utile in caso di frenata d’emergenza. Oltre alle confermate colorazioni Pearl Jupiter Gray e Matt Galaxy Black Metallic, si affiancano le due nuove e moderne colorazioni Pearl Snowflake White e Candy Luster Red. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Honda- ads/com 18-Feb-25 15:51

