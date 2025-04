I porti italiani al Seatrade Cruise Global 2025 di Miami

agenzia

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “CruiseItaly – one country, many destinations” – un marchio oramai consolidato di Assoporti e delle Delle Autoritá di Sistema Portuale (AdSP) che contraddistingue la presenza italiana alle fiere delle crociere – in questi giorni ha reso protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami la destinazione Italia, che vale circa 13 milioni di crocieristi ogni anno. Si tratta del piú importante evento fieristico internazionale dedicato al settore crocieristico che quest’anno ha raggiunto il su 40 anniversario, con oltre 11.000 visitatori provenienti da 120 Paesi e piú di 600 espositori, “una manifestazione che é un’importante piattaforma per promuovere l’industria crocieristica italiana”, sottolinea Assoporti in una nota. La settimana ha visto una serie di importanti incontri ed eventi sia di natura istituzionale che di natura di promozione e marketing internazionale. Il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Donato Liguori, ha raccolto nello stand di CruiseItaly tutti i rappresentanti delle AdSP presenti alla fiera, insieme alla comunitá portuale del cluster per confrontarsi su alcuni progetti strategici del MIT. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato il Console Generale Italiano a Miami, Michele Mistó, e il Segretario dei Trasporti della Florida, Jared Perdue, unitamente a diversi rappresentanti delle AdSP italiane, Assoporti, RAM SpA, Assologistica, e i porti della Florida, oltre al Presidente della Florida Ports Council. “Questa qualificata presenza sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale nel settore marittimo e il ruolo strategico dei porti italiani nel panorama crocieristico globale”, prosegue Assoporti. Successivamente, in una meeting room del Miami Conference Centre si é dato seguito al protocollo d’intesa sottoscritto in Italia con il Dipartimento dei Trasporti della Florida e l’Associazione dei porti. Il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, impegnato a Roma, ha ricordato: “Il Seatrade Cruise Global per quello che rappresenta é una vetrina essenziale per l’Italia e per il marchio Made in Italy, che conferma l’impegno di Assoporti e delle Adsp nel rafforzare la leadership del sistema portuale nel Mediterraneo, in sintonia con la strategia nazionale. Le presenze istituzionali, le adesioni unanimi delle AdSP nonchê la partecipazione di tutti i player del cluster marittimo e portuale sottolineano la consapevolezza di quanto sia essenziale collaborare e condividere prospettive di sviluppo. Un cluster unito é un cluster piu forte e pronto a tutte le sfide del mercato”, ha concluso Giampieri. – Foto ufficio stampa Assoporti – (ITALPRESS). sat/com 11-Apr-25 15:27

