I Venture Awards premiano startup che collaborano con Stellantis

agenzia

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Per celebrare l’innovazione e le collaborazioni di successo, Stellantis ha assegnato gli Stellantis Venture Awards, giunti alla terza edizione. Quest’anno sono state premiate sette startup tecnologiche che si sono distinte per i loro brillanti risultati. I premi evidenziano l’impegno di Stellantis nel fornire sistemi e tecnologie incentrate sul cliente, in linea con le ambizioni del piano strategico Dare Forward 2030, che punta a garantire una mobilitá innovativa, pulita, sicura ed economicamente accessibile. “Il nostro impegno é quello di creare tecnologie che si integrino perfettamente nella vita delle persone”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. “Siamo davvero grati alle startup che ci aiutano a offrire tecnologie che esaltano e migliorano l’esperienza dei nostri clienti.” I vincitori di quest’anno sono stati selezionati in base al loro impatto sulla customer experience, alla novitá della tecnologia introdotta e alla potenziale scalabilitá all’interno di Stellantis. I vincitori degli Stellantis Venture Awards 2024 sono: ETICA: Glanceable (Francia) offre una soluzione alimentata dall’intelligenza artificiale per la customer experience che centralizza e analizza i feedback dei consumatori e aiuta ad approntare azioni di risposta automatiche, grazie a un’interfaccia intuitiva e un’intelligenza artificiale proprietaria. Niron Magnetics (Stati Uniti) ha migliorato il processo di fabbricazione per la produzione in serie di magneti permanenti basati sul nitruro di ferro, privi di terre rare e altri materiali critici. Utilizzando materiali ecologici, questa innovazione consente di rivoluzionare la progettazione di nuovi motori e generatori elettrici. TECNOLOGIA: Epitone (Stati Uniti), azienda all’avanguardia nelle innovazioni nel campo della realtá aumentata per il settore automotive. Grazie al sistema LiveWindow, migliora la sicurezza proiettando informazioni di navigazione e altri dati cruciali per la sicurezza sul parabrezza dell’auto, direttamente nel campo visivo del conducente. Questa tecnologia avanzata si integra perfettamente con i vari sistemi di guida autonoma. Voltbras (Brasile) fornisce alle aziende un innovativo software white label di gestione della ricarica dei veicoli elettrici per il monitoraggio e la gestione del funzionamento delle colonnine. Ample (Stati Uniti) sviluppa un sistema di sostituzione drop-in della batteria progettato in maniera modulare che puó essere integrato nei veicoli elettrici senza richiedere la riprogettazione della piattaforma del veicolo. La soluzione modulare di Ample puó fornire energia a piú piattaforme di veicoli utilizzando la stessa infrastruttura di scambio a basso costo e di rapida implementazione. VALORE: Wheel.me (Norvegia) é una’azienda di robotica operante nel settore dell’Internet of Things (IoT) che offre una soluzione pionieristica per la mobilitá indoor focalizzata sulle ruote autonome. Trasformando le infrastrutture esistenti in robot a guida autonoma, aiuta le aziende a migliorare l’efficienza e la produttivitá nei loro percorsi di automazione avanzata. Emotiva (Italia), azienda deep tech di intelligenza artificiale specializzata nel riconoscimento e nella misurazione dell’attenzione e delle emozioni, ha sviluppato strumenti per analizzare le risposte emotive delle persone in tempo reale con l’obiettivo di migliorare l’efficacia dei messaggi pubblicitari. Stellantis si congratula inoltre con le 22 startup finaliste e i relativi progetti: 4Screen, Bioxegy, Chunjian, Comet ML, Deep ESG, Deep legal analytics, DeepHawk, Fleeti, Forge 3D, Gaming, Gnani, Hevo, HMRexpert, Hubject, Inbolt, Minviro, Mira, Myelin, Nebula Link, Proovstation, Sowhen, Volix. Stellantis collabora con le startup in due modi principali: Come partner: Stellantis promuove l’innovazione attraverso la rapida implementazione delle loro soluzioni innovative, come dimostra la firma di oltre 150 contratti di partnership negli ultimi tre anni. Come investitore: con un investimento iniziale di 300 milioni di euro, il fondo di venture capital Stellantis Ventures si concentra su startup in fase iniziale e avanzata che sviluppano tecnologie all’avanguardia e potenzialmente utilizzabili nel settore automobilistico e della mobilitá. Dalla creazione del fondo, avvenuta due anni fa, Stellantis Ventures ha completato 14 investimenti. Nel corso del 2024, tra le altre, si segnalano le iniziative dedicate a Tiamat, societá con sede in Francia che sta sviluppando e commercializzando una tecnologia delle batterie agli ioni di sodio, e Steerlight, che ha sviluppato una nuova generazione di sistemi di rilevamento LiDAR (Light Detection and Ranging) ad alte prestazioni. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 15-Lug-24 15:35

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA