Il 2024 un anno da record per Nissan Juke

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – I crossover elettrificati Nissan chiudono l’anno fiscale 2024 con risultati straordinari, confermando il successo della strategia di elettrificazione del brand. Infatti, il totale delle vendite di modelli elettrificati si attesta al 45% in Europa e al 47% in Italia. Nell’anno fiscale 2024, terminato il 31 marzo 2025, Nissan ha registrato in Europa 378.900 immatricolazioni, trainate dalle performance eccezionali di Juke, Ariya e Qashqai: JUKE, il crossover urbano di Nissan, raggiunge in Europa le 104.000 unitá vendute, miglior risultato di sempre dal lancio nel 2010. In Italia le vendite si attestano a 12.610 unitá, confermandosi nella Top 10 dei modelli piú venduti del segmento. Ariya, il crossover 100% elettrico, segna il suo record in Europa con 20.600 unitá. In Italia, nell’anno fiscale di riferimento, i volumi sono piú che raddoppiati rispetto al periodo precedente, con 370 unitá, posizionandosi nella Top 10 dei modelli piú venduti del segmento. Qashqai, il crossover originale di Nissan, resta il best-seller europeo con 166.800 unitá. Anche in Italia Qashqai domina le vendite Nissan con 17.982 unitá, confermandosi sul podio nel suo segmento. “Siamo orgogliosi di offrire ai clienti la gamma di crossover elettrificati piú entusiasmante del mercato. Con Ariya ormai stabilmente presente in Europa, l’arrivo futuro dei nuovi modelli 100% elettrici Micra e LEAF e l’evoluzione della tecnologia e-POWER, disponibile su Qashqai, Juke e X-Trail, segniamo un ulteriore passo verso la nostra strategia di completa elettrificazione” commenta Mayra Gonzâlez, Vicepresidente Marketing & Vendite Nissan Europa. Nel 2025, Nissan lancerá due nuovi modelli completamente elettrici. La nuova Micra, progettata presso il Nissan Design Europe di Londra, disponibile con batterie da 40 e 52 kWh, e un’autonomia massima superiore ai 400 km. La nuova LEAF, evoluzione della pionieristica vettura lanciata nel 2010, che sará prodotta nello stabilimento Nissan di Sunderland (UK). Parallelamente, il propulsore e-POWER – disponibile su Qashqai, JUKE e X-Trail – sará aggiornato, con miglioramenti su efficienza, emissioni e silenziositá. e-POWER é un propulsore unico nel suo genere e rappresenta una vera rivoluzione dell’ibrido, con un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico che produce energia. Silenzioso, con accelerazione brillante e progressiva tipica dei veicoli elettrici, ma senza la necessitá di ricarica alla spina, e-POWER é mette insieme i vantaggi della guida in elettrico, senza dover cambiare le proprie abitudini di rifornimento dell’auto. Guardando oltre, nel FY26 é previsto il debutto della terza generazione di JUKE, che sará proposta come EV puro, ispirato al concept Hyper Punk, presentato al Japan Mobility Show di Tokyo del 2023. Inoltre, a partire dal 2026, la gamma Nissan si arricchirá di un nuovo modello di segmento A, sviluppato in collaborazione con il Gruppo Renault e prodotto da Ampere, derivato dalla Twingo. Con il lancio di questi nuovi prodotti, Nissan punta a rafforzare ulteriormente le proprie performance, accrescere la fedeltá dei clienti, attrarre nuovi segmenti di mercato e promuovere la crescita sostenibile e profittevole. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). tvi/com 30-Apr-25 15:44

