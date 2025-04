Il 7 maggio al via il Conclave per l’elezione del nuovo Papa

agenzia

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Il Conclave per l’elezione del nuovo Papa inizierá il prossimo mercoledí 7 maggio. La data é stata stabilita dalla quinta Congregazione generale dei Cardinali, che ha avuto inizio questa mattina alle 9 con un momento di preghiera. Erano presenti piú di 180 partecipanti, di cui poco piú di un centinaio elettori. Dopo la preghiera si é proceduto al rito del giuramento, secondo quanto previsto dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis. Quindi, conformemente a quanto previsto, é stata rinnovata la composizione della Congregazione particolare dei tre cardinali assistenti del Camerlengo. In questa occasione é stato confermato il cardinale Reinhard Marx in quanto coordinatore del Consiglio per l’Economia, mentre gli altri due componenti sono stati scelti tramite sorteggio: il cardinale Luis Antonio Tagle e il cardinale Dominique Mamberti. Durante la sessione si sono registrati circa 20 interventi. Gli interventi hanno affrontato temi di particolare rilevanza per il futuro della Chiesa: il rapporto con il mondo contemporaneo e alcune delle sfide che si evidenziano, l’evangelizzazione, il rapporto con le altre fedi, la questione degli abusi. E si é parlato delle qualitá che il nuovo Pontefice dovrá possedere per rispondere efficacemente a tali sfide. È stata inoltre stabilita la data di inizio del Conclave, che si aprirá il 7 maggio mattina con la santa messa pro eligendo Romano Pontifice (per l’elezione del Romano Pontefice) nella Basilica di San Pietro. Mentre il pomeriggio i cardinali faranno il loro ingresso nella Cappella Sistina e cominceranno le operazioni di voto. Infine, é stata data informazione che domani, alle ore 9:00, don Donato Ogliari, abate di San Paolo fuori le Mura, terrá la prima meditazione, come da indicazioni della Costituzione Apostolica. La congregazione si é conclusa alle ore 12:25. Cominceranno a breve i lavori nella Cappella Sistina dove si svolgerá il Conclave. Le Congregazioni proseguiranno nei prossimi giorni, ogni mattina alle ore 9, a eccezione di giovedí 1° maggio e domenica 4 maggio, salvo eventuali variazioni che potranno essere decise dalla Congregazione dei cardinali. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/com 28-Apr-25 15:23

