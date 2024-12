Il Bologna vince anche a Torino, granata battuti 2-0

agenzia

Dallinga e Pobega firmano nella ripresa il sesto successo nelle ultime 8 gare TORINO (ITALPRESS) – All’Olimpico Grande Torino il Bologna conquista la sesta vittoria nelle ultime otto partite e continua la sua risalita in classifica. I ragazzi di Italiano, infatti, si impongono per 2-0 contro i granata di Vanoli, grazie alle reti di Dallinga e Pobega, tutte nella ripresa. Dopo il sostanziale equilibrio del primo tempo, la formazione emiliana ha legittimato il successo nella ripresa, attaccando con piú convinzione. In apertura, all’8′, il Bologna ha subito l’occasione per mettere in discesa la partita. Dopo revisione al Var, infatti, l’arbitro Piccinini si accorge del contatto in area tra Sosa e Holm, concedendo il rigore agli ospiti. Dagli undici metri, peró, Castro calcia centrale, facendosi cosí parare la sua conclusione da un attento Milinkovic-Savic. Nel finale di frazione il portiere serbo blocca senza problemi anche il diagonale di Dominguez. Il Toro, invece, sfiora il gol al 26′, grazie al tentativo di controbalzo di Sosa, fuori di qualche metro. Al 35′, inoltre, i granata si ritrovano a fare i conti con l’infortunio di Walukiewicz, molto dolorante al costato e uscito in barella. A inizio ripresa Italiano non perde tempo e inserisce subito Fabbian e Orsolini al posto di Ferguson e Dominguez nel tentativo di aumentare la produzione offensiva della propria squadra. Il Bologna ora preme con insistenza nella metacampo avversaria, mentre il Torino continua a giocare una partita prettamente difensiva e basata sulle ripartenze. Al 61′ Pobega sfiora col mancino un eurogol dalla distanza, colpendo in pieno la traversa. La rete dei rossoblú, peró, é ormai nell’aria e arriva grazie al neoentrato Dallinga. L’ex Tolosa, infatti, impiega appena venti secondi per siglare l’1-0, insaccando da due passi l’assist di Miranda. Da questo momento i ragazzi di Vanoli scompaiono dal match, faticando ad abbozzare una minima reazione. Al’80’ il Bologna la chiude allora con Pobega, autore di un preciso rasoterra: il gol, inizialmente annullato per fuorigioco, viene convalidato grazie al Var. Grazie a questo successo gli emiliani salgono al settimo posto in campionato, scavalcando il Milan. Il Toro, invece, rimane undicesimo, faticando a trovare continuitá. E come ormai da consuetudine nelle partite casalinghe, non sono mancati i cori di contestazione da parte della curva Maratona contro la presidenza Cairo. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xl9/glb/red 21-Dic-24 17:09

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA