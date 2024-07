Il dl sulle liste d’attesa é legge, Schillaci “Risposte ai cittadini”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Via libera definitivo dall’Aula della Camera al decreto sulle liste d’attesa in sanitá. Il provvedimento di conversione in legge, giá approvato dal Senato, ha ottenuto 171 voti favorevoli e 122 contrari. “Il decreto sulle liste d’attesa é legge: diamo risposte concrete ai cittadini e maggiore efficienza al servizio sanitario nazionale. Dopo anni di inerzia, questo Governo interviene in maniera strutturale con misure che affrontano tutti i fattori che hanno contribuito a un aumento intollerabile delle liste d’attesa”, dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “La nostra prioritá – aggiunge il ministro – é tutelare il diritto alla salute degli italiani e lo facciamo attraverso un nuovo sistema di monitoraggio finalmente efficace e strumenti di controllo che vedono in prima linea le Regioni e il Ministero della Salute con un Organismo che potrá attivare poteri sostitutivi, in caso di inadempienza. Aboliamo il tetto di spesa per le assunzioni di personale, diamo ulteriori incentivi al personale con la detassazione delle prestazioni aggiuntive e garantiamo che ai cittadini sia sempre erogata la prestazione: se non ci riesce il servizio pubblico, si ricorre all’intramoenia o al privato accreditato. Non ci sono regali ai privati, al contrario il privato accreditato dovrá fare pienamente la propria parte mettendo a disposizione tutta l’offerta di prestazioni nel Cup unico regionale. Inoltre, sosteniamo le Regioni del Sud con interventi di adeguamento tecnologico e formazione di personale per potenziare l’assistenza sociosanitaria. Da questo momento non ci sono piú alibi: abbiamo definito chiaramente regole e responsabilitá”. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/red 24-Lug-24 13:05

