Il Milan batte il Verona 1-0, la decide Gimenez

I rossoneri agganciano il Bologna, portandosi a -5 dalla zona Champions MILANO (ITALPRESS) – Il Milan non brilla ma porta a casa tre punti importanti nella sfida casalinga con il Verona. È la prima rete a San Siro di Gimenez a sancire l'1-0 in favore dei 7 volte campioni d'Europa. Gli ospiti partono forte e al 2′ é Duda a impegnare subito Maignan con un destro centrale che il portiere alza sopra la traversa. Il primo guizzo dei rossoneri arriva al 25′, quando Reijnders salta secco Dawidowicz e calcia improvvisamente con il destro da lontano, ma Montipó é attento e devia in corner. Due minuti piú tardi, Joao Felix effettua un cross a rientrare dalla sinistra che Montipó tocca in angolo dopo aver attraversato pericolosamente l'area di rigore. Al 33′, l'arbitro annulla un gol di Gimenez per fuorigioco. La migliore occasione degli uomini di Conceicao arriva in pieno recupero quando ancora Gimenez, servito in area da Hernandez, appoggia una palla invitante per Musah che spara sopra la traversa da ottima posizione. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nell'intervallo, tocca a Leao e Jimenez entrare subito dalla panchina al posto di Sottil e Walker. La musica, peró, non sembra cambiare. La prima opportunitá degna di nota giunge solo al 25′, quando Musah sfiora l'incrocio dei pali con una potente conclusione da fuori area dopo un assist a rimorchio di Leao. Il gol vittoria si materializza alla mezz'ora. Jimenez smarca in area Leao che, dopo aver attirato Montipó su di sê in uscita, serve al centro con l'esterno destro Gimenez che appoggia in fondo al sacco a porta vuota da pochi passi per l'1-0 che decide l'incontro. Nel finale, i rossoneri gestiscono senza difficoltá il vantaggio e il risultato non cambierá piú. Grazie a questo successo, il Milan si porta al settimo posto al pari del Bologna e a cinque lunghezze dalla zona Champions. Il Verona resta invece in sestultima posizione, a +3 sulla zona retrocessione.

