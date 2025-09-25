Il Monza diventa americano, Fininvest cede il club al fondo BLV

agenzia

Saluta Galliani, che rifiuta l’incarico di presidente. MONZA (ITALPRESS) – Si chiude l’era Fininvest, il Monza passa di mano e diventa a stelle e strisce. Acquistato da Silvio Berlusconi nel 2018 e portato per la prima volta in serie A, dove vi resterá fino alla scorsa stagione, il club brianzolo finisce in mano al fondo Usa Beckett Layne Ventures (BLV). Oggi Fininvest e la nuova proprietá hanno comunicano in una nota “di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale” del club Monza, giá annunciata lo scorso 1 luglio. “A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente il controllo del club con l’80% delle azioni. Fininvest resterá azionista del club con una quota del 20%, che verrá ceduto a BLV entro il giugno 2026”. “Siamo onorati di poter annunciare l’acquisizione del Monza da parte di Beckett Layne Ventures – commentano Brandon Berger e Lauren Crampsie, partner di BLV – Desideriamo ringraziare la famiglia Berlusconi e il Gruppo Fininvest per la collaborazione dimostrata nei mesi di lavoro che ci hanno condotto sin qui. Vogliamo inoltre estendere il nostro ringraziamento a tutti i professionisti che ci hanno giá accolto all’interno del club e hanno facilitato il nostro ingresso durante la fase di gestione condivisa, a cominciare da Adriano Galliani, a cui va un caloroso augurio per il suo futuro”. Con la fine dell’era Fininvest, infatti, si chiude anche l’esperienza dell’esperto dirigente che fa sapere in una nota che “questa mattina ho comunicato alla nuova proprietá, che ringrazio sinceramente per l’opportunitá, e a Fininvest la mia decisione di non accettare l’incarico di presidente del Monza che mi é stato offerto. È stata una scelta difficile, sono nato e cresciuto a Monza, il Monza é la squadra di calcio per cui tifo dall’etá di 5 anni, ho preso questa decisione per potermi dedicare al meglio alle altre attivitá in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietá e al nuovo management la massima libertá di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti per il futuro del club. Tra questi, naturalmente, l’obiettivo prioritario di riportare il Monza in Serie A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando cosí il desiderio del presidente Silvio Berlusconi”. La palla passa dunque a BLV. “Oggi entriamo in una nuova fase di questa entusiasmante sfida e nel farlo avvertiamo tutta la responsabilitá che deriva dalla gestione di un bene cosí prezioso come il Monza – sottolineano ancora Berger e Crampsie – Di fronte al bagaglio di tradizioni e passioni rappresentato dal club e dai suoi tifosi sentiamo il dovere di garantire serietá e impegno. Ora – concludono i neo proprietari – siamo impazienti di intraprendere iniziative e promuovere progetti mirati alla crescita del Monza, con l’obiettivo di riportare quanto prima la squadra sui palcoscenici che merita, di valorizzare il suo legame con il proprio territorio e di soddisfare le ambizioni della propria gente”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/pdm/com 25-Set-25 13:21

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA