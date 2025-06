Il Napoli ufficializza l’acquisto di Kevin De Bruyne

agenzia

La stretta di mano con De Laurentiis apre la nuova avventura del belga NAPOLI (ITALPRESS) – “Benvenuto Kevin”. La foto con la stretta di mano di rito tra Aurelio De Laurentiis e De Bruyne segna l’inizio dell’avventura partenopea dell’ormai ex centrocampista del Manchester City, che firma per la societá azzurra da svincolato. All’ora di pranzo, dopo le visite mediche a Villa Stuart e il bagno di folla all’esterno della clinica romana, il presidente partenopeo ha pranzato in compagnia del calciatore, che poi si é recato nella sede della Filmauro per sottoscrivere il contratto. “Kevin é orgoglioso di essere uno di noi”, ha scritto il Napoli sul profilo instagram del club, dopo l’ufficialitá. La societá partenopea ha pubblicato un fotomontaggio che mostra l’ex Manchester City sul trono, con la didascalia “King Kev is here”. Pochi minuti dopo anche la Federcalcio del Belgio ha celebrato De Bruyne, pubblicando una foto che lo ritrae con il compagno di club e nazionale, Romelu Lukaku: “Una connessione belga a Napoli. Buona fortuna Kev”. De Bruyne ha giocato 111 partite con la maglia della nazionale belga, segnando 31 gol. Sono invece 422 le presenze con il Manchester City, con 108 reti segnate in tutte le competizioni. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xr5/gm/red 12-Giu-25 17:04

