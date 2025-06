Il Papa riceve Milei, focus sui conflitti e sostegno alla pace

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina il Santo Padre Leone XIV ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il presidente della Repubblica Argentina, Javier Gerardo Milei, il quale, successivamente, si é incontrato con il Segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da monsignor Miroslaw Wachowski, sottosegretario per i Rapporti con gli Stati. Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, é stato ribadito il reciproco apprezzamento per le solide relazioni bilaterali e la volontá di rafforzarle ulteriormente. Il Papa e Milei si sono poi soffermati su questioni di comune interesse, tra le quali l’andamento socio-economico, la lotta alla povertá e l’impegno a favore della coesione sociale. Infine, su alcuni temi di carattere socio-politico regionale e internazionale, con speciale attenzione ai conflitti in corso, rilevando l’importanza di un impegno urgente a sostegno della pace. (ITALPRESS). -Foto: Vatican Media- ads/com 07-Giu-25 15:56

