Il presidente della Federvela Ettorre eletto vice presidente Eurosaf

Il numero uno Fiv ha ricevuto 31 voti su 32. ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Federvela Francesco Ettorre é stato eletto vice presidente di Eurosaf (European Sailing Federation). L’assemblea dell’Associazione delle Federazioni Nazionali di Vela Europee, riunitasi in congresso a Neusiedl-am-See, in Austria, ha eletto il numero uno della Fiv con 31 voti su 32, pari al 97% delle preferenze. Oltre alla nomina di Ettorre, l’assemblea ha visto il rinnovo di altre importanti cariche. La Federazione Italiana Vela continua a ricoprire un ruolo fondamentale all’interno della comunitá internazionale della vela, con Ettorre che avrá il compito di contribuire allo sviluppo e alla crescita dello sport in Europa. “Sono onorato per il supporto che mi é stato dato. Questo incarico evidenzia non solo la mia posizione, ma anche il valore e il ruolo che l’Italia ha ricoperto negli ultimi anni a livello internazionale” il commento di Ettorre. “È un riconoscimento importante, che riflette il lavoro fatto dalla Federazione Italiana Vela, e sono convinto che il mio impegno in questo ruolo possa contribuire al bene della vela a livello globale. L’obiettivo sará quello di lavorare per lo sviluppo del nostro sport in Europa, un impegno che riguarda tutte le nazioni. Ringrazio tutte le federazioni per il loro sostegno e auguro buon lavoro a tutto il board, e alla presidente Pinar Coskuner Genè, che sono certo saprá guidare il gruppo nel migliore dei modi”. – foto credit @eurosaf – (ITALPRESS). gm/red 30-Apr-25 18:18

