ROMA (ITALPRESS) – Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo sul dl Infrastrutture approvandolo in via definitiva con 98 voti favorevoli, 58 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento é cosí convertito definitivamente in legge. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). col3/com 05-Ago-24 21:13

