Il Vaticano “Papa Francesco ha riposato bene, tutta la notte”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Papa ha riposato bene, tutta la notte”. E’ quanto si legge in una nota della sala stampa vaticana. Il Santo Padre é ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli. Nel bollettino diffuso ieri sera, le condizioni cliniche del Papa venivano definite “in lieve miglioramento” seppur “nella loro criticitá”. “I medici, in considerazione della complessitá del quadro clinico, in via prudenziale non sciolgono ancora la prognosi”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). fsc/com 25-Feb-25 08:54

