Il Verona vince a Salerno e conquista la salvezza

Il 2-1 all’Arechi garantisce all’Hellas la permanenza in serie A SALERNO (ITALPRESS) – Nel posticipo del lunedí della penultima giornata di Serie A, l’Hellas Verona di Baroni vince 2-1 all’Arechi contro la Salernitana, conquistando l’aritmetica salvezza. Le reti degli scaligeri arrivano tutte nel primo tempo e portano la firma di Suslov e Folorunsho; per i granata, invece, segna Maggiore. I gialloblú piegano cosí una Salernitana senza stimoli e contestata dai propri tifosi. Il Verona approccia la partita con grande attenzione e decisione, chiudendo i padroni di casa nella propria metá campo. Pur non giocando su ritmi elevati, i ragazzi di Baroni con pazienza e qualitá riescono a rendersi pericolosi sin dai primi minuti, grazie alle giocate di Noslin e alla punizione di Suslov. Il gol é nell’aria e il Verona segna l’1-0 al 22′ quando proprio Suslov, col sinistro, calcia di potenza da fuori area non lasciando scampo a Fiorillo. Giá prima dell’intervallo gli ospiti mettono in cassaforte il risultato, trovando il raddoppio con Folorunsho: al 48′, l’ex Bari insacca a porta vuota il pallone servito da Lazovic, approfittando dell’immobilitá della difesa di casa. Dall’altra parte la Salernitana non calcia mai in porta, mostrando un atteggiamento troppo molle e remissivo. I granata rientrano cosí negli spogliatoi sommersi dai fischi del pubblico dell’Arechi. Nella ripresa il copione del match non cambia e Noslin, dopo tre minuti, si divora clamorosamente il 3-0 a tu per tu con Fiorillo. Il Verona si limita a gestire il risultato e al 80′ Folorunsho va vicino alla doppietta, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Al 90′ Maggiore accorcia su sviluppo di corner, costringendo il Verona ad un finale di apprensione prima del sospiro di sollievo. Con questa vittoria Baroni corona uno dei piú grandi capolavori della sua carriera, salvando il Verona con una giornata d’anticipo (37 punti), nonostante i tanti cambi forzati nel mercato invernale. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xl9/glb/red 20-Mag-24 20:32

