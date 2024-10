Immagini in anteprima della nuova Jeep Compass

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Il marchio Jeep ha presentato in anteprima la prossima generazione di Jeep Compass con un bozzetto del nuovo SUV compatto a trazione integrale. Costruita sulla piattaforma STLA Medium, estremamente flessibile, la nuova Jeep Compass sará disponibile in una varietá di opzioni di propulsione, dal completamente elettrico all’ibrido fino al motore a combustione interna, offrendo ai clienti le impareggiabili qualitá Jeep a prezzi accessibili, prestazioni ai vertici della categoria e tecnologia all’avanguardia, indipendentemente dal tipo di motorizzazione scelta. Nuova Jeep Compass, il modello piú globale del marchio, debutterá in Europa, con la produzione che inizierá a Melfi, in Italia, nel 2025, prima di espandere la produzione in Nord America e in tutto il mondo nel 2026. Foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 07-Ott-24 12:52

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA