In Arabia Saudita al via i colloqui Ucraina-Usa per la pace

ROMA (ITALPRESS) – Hanno preso il via oggi in Arabia Saudita i colloqui di Gedda, nei quali l’Ucraina ha proposto agli Stati Uniti un piano per un cessate il fuoco parziale con la Russia, un’iniziativa tramite la quale Kiev spera possa riconquistare la Casa Bianca, che chiede concessioni per porre fine alla guerra che dura da tre anni. I colloqui in Arabia Saudita saranno l’incontro piú significativo dopo lo scontro alla Casa Bianca del 28 febbraio. Zelensky, che nel frattempo ha inviato una lettera di scuse a Trump, si é recato nella cittá di Gedda sul Mar Rosso per incontrare il principe ereditario saudita, ma ha lasciato i colloqui con gli americani a tre dei suoi principali collaboratori. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha ricevuto ieri sera il presidente ucraino Zelensky presso la corte reale del palazzo Al-Salam a Gedda. L’agenzia di stampa saudita (SPA) ha affermato che il principe Mohammed bin Salman e Zelensky hanno tenuto una sessione di discussione ufficiale, durante la quale hanno esaminato aspetti delle relazioni bilaterali tra i due paesi e discusso gli ultimi sviluppi e le evoluzioni della crisi ucraina. Il principe ereditario saudita ha sottolineato l’impegno e il sostegno del Regno a tutti gli sforzi e le iniziative internazionali volti a risolvere la crisi e a raggiungere la pace. A sua volta, il presidente ucraino ha espresso la sua gratitudine all’Arabia Saudita per i suoi sforzi e il ruolo fondamentale nella regione e nel mondo. Il presidente Zelensky ha inoltre espresso la sua gratitudine per il sostegno al principe ereditario saudita e per gli sforzi dell’Arabia Saudita volti a raggiungere la pace in Ucraina. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio é arrivato a capo di una delegazione statunitense per tenere colloqui con l’Ucraina sulla pace. Il Dipartimento di Stato americano aveva precedentemente affermato che Rubio avrebbe incontrato i funzionari sauditi durante la sua permanenza a Gedda, tra il 10 e il 12 marzo, e avrebbe avuto colloqui con la parte ucraina, prima della prevista visita del presidente americano Donald Trump in Arabia Saudita tra qualche settimana. Il Segretario di Stato americano, che ai colloqui sará affiancato dal consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Mike Walz, ha affermato che la sospensione degli aiuti all’Ucraina é “qualcosa che spero potremo risolvere” nei colloqui di martedí. “Ci auguriamo che l’incontro sia proficuo e che ci siano buone notizie da comunicare”, ha aggiunto il segretario degli Stati Uniti. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). xn8/vbo/red 11-Mar-25 09:45

