In arrivo la nuova Toyota Supra A90 Final Edition ad alte prestazioni

ROMA (ITALPRESS) – La GR Supra, la sportiva di casa Toyota é stata arricchita da una nuova versione in edizione limitata che rappresenta il meglio possibile per il modello, mentre una GR Supra Lightweight Evo aggiornata offre un nuovo piacere di guida. Auto sportiva di razza con una configurazione a motore anteriore/trazione posteriore e dimensioni che raggiungono il “rapporto aureo” per una maneggevolezza ottimale, la GR Supra é stato il primo modello globale ad essere sviluppato da Toyota Gazoo Racing, la divisione sportiva che gestisce le attivitá motorsport di Toyota. Per ringraziare i fan dell’attuale generazione di Supra e celebrare la sua partecipazione attiva al motorsport in tutto il mondo, TGR ha creato un’edizione limitata destinata ad essere il culmine dell’attuale modello: la GR Supra “A90 Final Edition”. Questa edizione speciale vanta miglioramenti di guida, a partire da 95 CV (70 kW) di potenza in piú e 70 Nm di coppia in piú, aggiornamenti aerodinamici distintivi, un sistema di sospensioni KW ispirato alle corse e pneumatici di diametro maggiore. Anche se la produzione dell’attuale GR Supra terminerá con la A90 Final Edition, TGR continuerá ad affinare la GR Supra attraverso le future attivitá motorsport. Nel frattempo, la GR Supra Lightweight Evo offre al guidatore un legame ancora piú stretto con la strada. Il maggiore handling offre una sensazione piú diretta e una maneggevolezza ancora piú precisa, grazie agli aggiornamenti delle sospensioni e del telaio, una migliore frenata, una messa a punto ottimizzata e un’aerodinamica affinata. Sin dalla sua prima generazione, introdotta come Celica Supra nel 1978, la Toyota Supra ha deliziato gli appassionati con il suo layout a motore anteriore e trazione posteriore e con un propulsore a sei cilindri in linea, uno schema fedelmente mantenuto da allora. Le successive generazioni di Supra sono state apprezzate sia su strada che in pista. Nel 2019, spinta dal forte desiderio del presidente Akio Toyoda, alias Master Driver Morizo, la Supra é tornata in auge dopo 17 anni di assenza. Al momento della sua conferma, il presidente Toyoda ha dichiarato: “In passato, ho trascorso innumerevoli ore alla guida di una vecchia Supra al Nýrburgring per diventare un master driver. Supra é come un vecchio amico che occupa un posto speciale nel mio cuore. Mentre gli altri produttori mettevano alla prova i loro bellissimi nuovi prototipi che stavano per lanciare, io guidavo una vecchia Supra che non era piú in produzione. Quindi, anche se Toyota non aveva intenzione di realizzare una nuova Supra, proprio come molti altri fan sfegatati di Supra in tutto il mondo, volevo segretamente realizzarlo. La nuova GR Supra é nata dai test al Nýrburgring e posso dire onestamente che é un’auto divertente da guidare e migliore che mai”. L’attuale Supra ha continuato ad evolversi dal suo lancio nel 2019. Un anno dopo, l’introduzione di un nuovo motore turbo da 2,0 litri – offerto in aggiunta all’affermata unitá turbo a sei cilindri in linea da 3,0 litri – ha mantenuto tutte le qualitá della GR Supra come auto sportiva nella sua forma piú pura, insieme ai vantaggi dinamici di un propulsore piú piccolo e leggero. Toyota ha introdotto in Europa nel 2022 un cambio manuale intelligente (iMT) a sei marce, progettato per deliziare i conducenti che amano il controllo e i vantaggi offerti dai cambi manuali. Fedele alla qualitá ingegneristica purosangue della GR Supra, una nuova trasmissione, insieme a una nuova frizione, é stata realizzata appositamente per adattarsi alle caratteristiche di potenza e coppia del motore da 3,0 litri. Allo stesso tempo, i sistemi di controllo della frenata e le sospensioni della GR Supra sono stati ritarati per prestazioni ancora migliori. Le versioni aggiornate della GR Supra Lightweight Evo e della GR Supra A90 Final Edition saranno ordinabili in Europa a partire dalla primavera 2025. foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 10-Dic-24 15:53

