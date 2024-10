In arrivo l’edizione North Star di Jeep Renegade e Compass

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Si chiama North Star la serie speciale di Jeep Renegade e Jeep Compass. Due versioni dallo stile inconfondibilmente Jeep, capaci di incarnare lo spirito avventuroso, la soliditá e la presenza su strada e fuori per cui il brand universalmente noto. North Star non é solamente una serie speciale, ma un’edizione commemorativa progettata per segnare un importante traguardo: il raggiungimento di un milione di unitá di Renegade e Compass – la maggior parte dei quali prodotti in Italia presso lo stabilimento di Melfi – vendute in Europa entro la fine del 20241 fin dal loro lancio in quest’area geografica. “Jeep Renegade e Compass sono pilastri essenziali del successo globale del brand, soprattutto in Europa, dove hanno consentito al marchio Jeep di ottenere risultati di altissimo rilievo. Raggiungendo insieme il traguardo del milione di unitá vendute in Europa, questi due modelli contribuiscono fortemente alla presenza del marchio Jeep in quest’area, dove hanno conquistato centinaia di migliaia di nuovi ‘jeeper” nel corso degli ultimi anni”, ha dichiarato Eric Laforge, Responsabile del marchio Jeep per la Regione Enlarged Europe. L’edizione speciale North Star si posiziona all’interno di una gamma innovativa e razionalizzata di modelli progettati per soddisfare un ampio spettro di preferenze dei consumatori con chiarezza e distinzione. Si colloca strategicamente tra il livello di allestimento Altitude, noto per il suo design semplice e funzionale, e il Summit, che incarna l’esperienza premium di alto livello. Ció che distingue la North Star é la sua miscela unica di stile e raffinatezza, in grado di offrire un’estetica piú elegante e dotazioni che vanno oltre gli allestimenti standard. Combina sapientemente elementi di alta gamma e altri piú funzionali, divenendo una scelta convincente per chi ricerca il giusto compromesso tra razionalitá e un’estetica premium. North Star celebra questi due modelli basandosi sugli elementi che ne hanno decretato il successo. Incarnando l’essenza di ció che ha sempre contraddistinto Renegade e Compass, racchiude le loro caratteristiche distintive in un insieme unico, sintesi ideale di soliditá, stile e autentico spirito Jeep. La robustezza rimane una caratteristica fondamentale e di successo della nuova edizione speciale North Star. Ne sono una prova i nuovi sedili realizzati con un materiale innovativo ad elevata resistenza, che garantisce una durata fino a tre volte superiore rispetto al tessuto standard utilizzato nell’allestimento Altitude. La Compass propone opzioni sia in tessuto che in vinile, mentre la Renegade adotta interni interamente rivestiti in tessuto resistente e di lunga durata. Lo stile é un elemento preponderante dell’allestimento North Star, nel rispetto dell’estetica iconica e distintiva di Compass e Renegade. Il design é caratterizzato da una sofisticata combinazione cromatica bicolore. A dominare l’allestimento é il sorprendente nero, che mette in risalto i dettagli unici di questa edizione, come i cerchi in lega con pneumatici in versione estiva nonchê altri elementi interni ed esterni. In particolare, la decalcomania posizionata sul cofano assolve una funzione sia estetica che pratica, riducendo l’effetto abbagliante del sole per il conducente. Il nero é abbinato a un colore carrozzeria denominato Technogreen, verde metallizzato scuro. Questa tonalitá si integra perfettamente con gli elementi esterni neri e si estende agli interni con dettagli piú minimal. Ad esempio, dettagli in questa tonalitá green si possono notare sulle finiture della plancia e nel tessuto con cuciture a contrasto, a tutto vantaggio dell’armonia estetica complessiva del veicolo. Lo spirito 100% Jeep rimane una caratteristica costante in tutti gli allestimenti del marchio, indipendentemente dalla loro forma. Nel caso della versione North Star, sia la Compass che la Renegade vantano elementi unici che riflettono l’essenza open-air di Jeep. Uno di questi é il tetto apribile a doppio pannello di serie, tipicamente rifinito in nero per creare un contrasto riuscito con la tonalitá Technogreen. Questo tetto apribile rappresenta l’ennesimo elemento a favore della libertá e dell’avventura da sempre espressi dal brand, evidenziando la volontá di Jeep di offrire un’esperienza a cielo aperto che esalta la voglia di esplorare senza limiti. La North Star vanta una serie di altre caratteristiche distintive studiate per migliorare sia lo stile che la funzionalitá. Le eleganti barre sul tetto offrono un’ulteriore versatilitá di carico, mentre i fendinebbia LED assicurano una notevole visibilitá anche in condizioni difficili. I loghi neri e i badge dedicati evidenziano l’identitá unica di questa edizione speciale, completata dai vetri oscurati che aggiungono un tocco di raffinatezza. I cerchi neri da 18” su Compass e da 17″ su Renegade conferiscono un aspetto audace e dinamico, ulteriormente enfatizzato dai sensori di parcheggio anteriori e posteriori avanzati e dal sistema di assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare, che semplificano le manovre negli spazi ristretti. Entrambi i modelli di questa edizione speciale sono esclusivamente dotati di motorizzazioni ibride, senza disponibilitá di motori termici. Proponendo unicamente le varianti Hybrid 48V e 4xe – occorre ricordare che Jeep Renegade 4xe é il B-SUV Plug-In Hybrid piú venduto in Italia nei primi nove mesi dell’anno -, la serie North Star adotta le piú recenti innovazioni della tecnologia ibrida. Questa scelta sottolinea l’impegno del marchio Jeep nel promuovere soluzioni di mobilitá ecosostenibili. L’assenza di motori termici non solo riflette l’impegno a ridurre l’impatto ambientale, ma evidenzia anche l’approccio innovativo del marchio in materia di progettazione automobilistica. I prezzi della Renegade partono da 35.600 Euro e quelli della Compass da 41.350 Euro. Ordini al via dal 10 ottobre 2024. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 08-Ott-24 15:58

