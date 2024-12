In edicola con Il Foglio “Il Vangelo é come uno smartphone”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Da sabato 21 dicembre, in edicola con Il Foglio, diretto da Claudio Cerasa, é disponibile il sesto volume di una nuova collana editoriale. Il titolo é “Il Vangelo é come uno smartphone”. Capire il mondo in cui viviamo con la forza del vangelo di Matteo. Ragioni moderne per tenerlo in tasca, con l’introduzione esclusiva del cardinale Matteo Zuppi. Come tutti i libri della nuova collana del Foglio, anche questo é grande come uno smartphone: da mettere in tasca, da portare ovunque. È come un telefono ma funziona solo offline. Da sfogliare non da scrollare. “Il Vangelo – scrive Zuppi nell’introduzione al Vangelo di Matteo, introduzione scritta per il Foglio – non é per i giusti, per i perfetti, per i saggi e gli intelligenti, ma per i piccoli, per i peccatori, per i contraddittori, per chi non ha paura di chiedere aiuto, per chi ha bisogno di comprensione, di speranza, di ricevere misericordia e perdono”. -foto Agenzia Fotogramma- (ITALPRESS). mgg/com 20-Dic-24 18:58

