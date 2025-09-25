In estate controlli Nas in tutta Italia, irregolaritá al 37%

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – A conclusione della campagna “Healthy Summer 2025” avviata a giugno dai Carabinieri del NAS – su indicazione del Ministero della Salute e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sono state effettuate 3.563 ispezioni presso agriturismi, stabilimenti balneari, villaggi turistici, strutture socio-assistenziali, centri benessere, esercizi di ristorazione su autostrade e vie di comunicazione, aree di transito (porti, aeroporti e stazioni) nonchê attivitá di street food. Le verifiche hanno evidenziato 1.331 situazioni non conformi (pari al 37% dei controlli), con la segnalazione di 1.291 persone alle competenti Autoritá amministrative e giudiziarie, e l’accertamento di 2.146 violazioni complessive. Sono state inoltre eseguite 20 misure restrittive della libertá personale. Nel corso delle attivitá: sono state contestate 183 violazioni penali e 1.963 sanzioni amministrative, per un importo complessivo superiore a 1,5 milioni di euro; sono stati sequestrati alimenti e bevande non conformi, per un valore commerciale stimato in oltre 38 milioni di euro. I settori maggiormente interessati dalle irregolaritá risultano essere lo street food, con 327 violazioni su 691 controlli, e le strutture socio-assistenziali, con 255 irregolaritá su 852 verifiche. Particolare attenzione, infatti, é stata dedicata anche alle verifiche conseguenti al recente allarme per casi di botulismo associati al consumo di conserve e preparazioni artigianali. I Carabinieri NAS hanno intensificato i controlli mirati a garantire il rispetto delle norme di produzione, conservazione e tracciabilitá degli alimenti, al fine di scongiurare gravi rischi per la salute pubblica. Nell’ambito della tutela della salute nei centri benessere e nelle attivitá estetiche, i controlli hanno riguardato anche la corretta applicazione della recente disciplina che vieta l’impiego di sostanze tossiche nei trattamenti estetici per le unghie. L’attivitá ispettiva ha permesso di individuare e sanzionare pratiche non conformi, garantendo maggiore sicurezza ai consumatori. Tra gli interventi piú rilevanti a Bologna sono stati sequestrati 674 kg di conserve e succhi di frutta a rischio botulino. L’attivitá é stata sospesa per gravi irregolaritá igienico-sanitarie. A Napoli sono stati sequestrati 800 confezioni di prodotti cosmetici tossici e cancerogeni per un totale di 6 mila euro. – Foto: da video Carabinieri Nas – (ITALPRESS) pc/com 25-Set-25 08:26

