In Norvegia centrosinistra verso la vittoria, sconfitte le destre

Di Redazione |

ROMA (ITALPRESS) – Resta al governo della Norvegia il centrosinistra, secondo le stime TV2 e NRK. All’alleanza guidata dal premier uscente Jonas Gahr Stùre, infatti, verrebbero accreditati 89 seggi, quattro sopra la maggioranza assoluta. Le destre guidate da Sylvi Listhaug, invece, si fermerebbero a quota 80 seggi. – foto Ipa agency, il premier uscente Jonas Gahr Stùre – (ITALPRESS). vbo/r 08-Set-25 22:54

