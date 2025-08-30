In Olanda pole per Piastri, Leclerc 6° ed Hamilton 7°

agenzia

Il pilota della McLaren precede il compagno Norris e Verstappen. ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Lampo di Oscar Piastri a Zandvoort. Il pilota della McLaren conquista la pole position nel Gran Premio d’Olanda di Formula 1 grazie a uno strepitoso giro concluso in 1’08″662. Il compagno di scuderia Lando Norris, dopo un weekend impeccabile, deve accontentarsi del secondo posto a 0″012 dall’australiano, mentre Max Verstappen si prende la terza piazza a 0″263 dal leader. Ferrari ancora in ombra: Charles Leclerc scatterá dalla sesta casella, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, settimo. La sorpresa del giorno é Isack Hadjar (Racing Bulls), esordiente, che balza al quarto posto, precedendo la Mercedes di George Russell. Completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin). – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xq6/pdm/red 30-Ago-25 16:14

