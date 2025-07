Inchiesta Milano, Sala “Agito per interesse cittadini, mie mani pulite”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – “Tutto ció che ho fatto nell’arco delle due sindacature in cui mi é stato dato l’onore e l’onere di essere sindaco di Milano si é sempre ed esclusivamente basato su ció che ritengo essere l’interesse dei cittadini e delle cittadine. Non esiste una singola azione che possa essere attribuita a mio personale vantaggio. Le mie mani sono pulite”. Cosí il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo intervento durante la seduta del Consiglio comunale in merito all’inchiesta sull’urbanistica. -Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xh7/col3/red 21-Lug-25 18:44

