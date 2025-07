Incidenti stradali, La Russa(Aci)”Con nuovo Codice risultati importanti”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – “I dati che evidenziano gli importanti risultati ottenuti dall’entrata in vigore del nuovo Codice della strada ci fanno comprendere che quella imboccata sia la strada giusta. Da parte nostra massima collaborazione e piena disponibilitá per affrontare insieme ogni iniziativa utile a fronteggiare la piaga degli incidenti stradali”. Cosí il presidente eletto dell’Aci e presidente dell’Aci di Milano, Geronimo La Russa, commenta i risultati dei primi sette mesi di applicazione del nuovo codice (81 morti in meno, 958 feriti in meno e 1034 incidenti in meno sulle strade italiane) resi noti oggi dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. -foto ufficio stampa Aci – (ITALPRESS). mgg/com 24-Lug-25 17:02

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA