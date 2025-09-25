Inflazione, Bce “Prospettive incerte per dazi, difesa e clima”

agenzia

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Le prospettive di inflazione restano piú incerte del consueto, per effetto dello scenario tuttora variabile delle politiche commerciali a livello mondiale. Un rafforzamento dell’euro potrebbe ridurre l’inflazione oltre le attese. Inoltre, l’inflazione potrebbe risultare inferiore qualora un incremento dei dazi inducesse una minore domanda di esportazioni dell’area dell’euro e un ulteriore aumento delle esportazioni verso l’area da parte di paesi con eccesso di capacitá produttiva”. Lo evidenzia la Banca Centrale Europea nel Bolettino Economico. “Le tensioni commerciali potrebbero determinare maggiore volatilitá e avversione al rischio nei mercati finanziari, gravando sulla domanda interna e riducendo quindi l’inflazione – prosegue la Bce -. Per contro, l’inflazione potrebbe risultare superiore se la frammentazione delle catene di approvvigionamento mondiali spingesse al rialzo i prezzi all’importazione e accrescesse i vincoli di capacitá nell’economia interna. Anche un incremento della spesa per difesa e infrastrutture potrebbe far aumentare l’inflazione nel medio termine. I fenomeni meteorologici estremi e, piú in generale, il dispiegarsi della crisi climatica potrebbero far salire i prezzi dei beni alimentari oltre le aspettative”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/com 25-Set-25 10:08

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA