“Insieme per la gestione del diabete”, concluso il Truck Tour Medtronic

MILANO (ITALPRESS) – Da Catanzaro a Torino, passando anche per Bari, Salerno, Roma, Firenze e Milano: queste le 7 tappe del Truck Tour “Insieme nella gestione del diabete” promosso da Medtronic che, tra aprile e maggio, ha viaggiato per tutta la penisola, coinvolgendo professionisti sanitari e pazienti in momenti di dialogo e confronto con gli esperti, sessioni formative e approfondimenti sulle tecnologie dedicate al diabete. Con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e i professionisti sanitari su una patologia cronica che in Italia interessa piú di tre milioni e mezzo di persone (circa il 6% della popolazione) oltre che sull’importanza di un controllo glicemico e di una terapia sempre piú efficaci. Un risultato, oggi, reso sempre piú possibile grazie ai nuovi dispositivi con tecnologia avanzata. Medtronic é costantemente impegnata nell’offrire soluzioni tecnologiche che offrono informazioni di supporto al monitoraggio e alla gestione del diabete in base alle diverse necessitá e qualunque sia la modalitá con cui il singolo paziente gestisca la propria condizione. Con l’iniziativa “Insieme per la gestione del diabete”, l’azienda ha scelto di portare nelle piazze italiane e all’interno di alcuni centri ospedalieri di eccellenza un vero e proprio educational hub, in cui sono state organizzate sessioni formative dedicate ai professionisti della salute e occasioni di approfondimento e condivisione per i pazienti. Come il workshop dedicato ad alimentazione e conteggio dei carboidrati, anche tramite la app ‘Conta su di me’, un tema fondamentale per tutte le persone con diabete che, quotidianamente, devono fare i conti con controlli continui dei livelli glicemici. Con l’obiettivo anche di presentare le caratteristiche e i benefici dei nuovi dispositivi, che integrano tecnologia avanzata e design semplice e intuitivo, per rendere piú facile e sicura la gestione del diabete. Il tour si é concluso, con successo, con la tappa di Milano a CityLife, con ulteriori due appuntamenti speciali: il workshop sull’importanza della corretta attivitá fisica per migliorare la QoL delle persone con diabete, tenuto dal professor Matteo Vandoni dell’Universitá di Pavia; e l’incontro-aperitivo con Irene Barrese e Giulia Mengolini, autrici e protagoniste della serie di podcast “I Funamboli”, nei cui episodi raccontano la loro personale esperienza con il diabete di tipo 1, dando anche voce alle storie di pazienti e caregivers alla ricerca costante di equilibrio nella gestione della patologia, sempre attenti a “non cadere dal filo” (https://ifunamboli.it/). La tecnologia sta trasformando anche il modo in cui é possibile gestire alcune malattie croniche, come il diabete. Poter disporre, oggi, di device tecnologicamente all’avanguardia permette di ottenere un controllo glicemico piú efficace, di ridurre il rischio delle complicanze correlate al diabete, offrendo notevoli vantaggi in termini di qualitá di vita e concedendo maggior praticitá, libertá e discrezione nella gestione della propria condizione. L’iniziativa “Insieme nella gestione del diabete” ha visto il coinvolgimento di oltre venti Associazioni Pazienti nazionali e locali che, insieme ai propri iscritti, hanno animato le 14 giornate di formazione, incontri e presentazioni previste dal programma. Inoltre, sono stati formati 357 pazienti e 124 professionisti sanitari, tra diabetologi, infermieri, nutrizionisti e specializzandi, che hanno avuto modo di ascoltare e confrontarsi con esperti sulle principali tematiche di loro interesse: dagli stili di vita, al management del paziente diabetico. Commentando i risultati, Luigi Morgese, Sr. Business Director di Medtronic Diabete Italia, ha dichiarato: “Il truck tour rappresenta l’espressione migliore di come Medtronic vuole contribuire a rendere l’HealthCare Technology sempre piú accessibile e conosciuta, mettendo a disposizione un’esperienza fatta di servizi e soluzioni a tutti coloro che lottano contro il diabete, i caregiver e i professionisti sanitari che se ne prendono cura”. – foto ufficio stampa GolinItaly – (ITALPRESS). fsc/com 04-Giu-24 12:31

