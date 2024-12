Intera gamma Ford Transit ottiene valutazione Platinum Euro NCAP

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Ford Transit é il quarto veicolo commerciale Ford Pro ad aggiudicarsi il premio Platinum per la sicurezza assegnato dall’ente indipendente Euro NCAP. Questo riconoscimento conferma i piú elevati standard di sicurezza garantiti da Ford Pro e disponibili su tutta la gamma Transit di nuova generazione, dopo i premi Platinum giá ottenuti quest’anno dal Transit Custom, e dal Transit Connect, oltre al Transit Courier nel 2023. “La sicurezza é un elemento fondamentale per le aziende e la valutazione Platinum di Euro NCAP per l’intera famiglia Transit dimostra l’impegno costante di Ford Pro nel proteggere sia i conducenti sia il carico”, ha dichiarato Hans Schep, General Manager di Ford Pro Europa. Transit si era giá distinto tra i furgoni con le migliori prestazioni in termini di sicurezza quando Euro NCAP avevo introdotto un nuovo programma di test per veicoli commerciali nel 2020, ottenendo il riconoscimento Gold. Quest’anno, Ford Pro ha sottoposto la nuova generazione di Transit a rigorosi test secondo i protocolli piú recenti, dopo aver aggiunto tecnologie come il Pre-Collision Assist con frenata automatica d’emergenza, il Lane Keeping Alert & Aid e l’Intelligent Speed Assist6 alla giá completa dotazione di serie dei sistemi di assistenza alla guida. Queste tecnologie aiutano a prevenire o mitigare le collisioni, a mantenere i conducenti nella corretta corsia di marcia e a gestire automaticamente la velocitá. Transit ha ottenuto un punteggio complessivo del 95%, raggiungendo il massimo punteggio per il monitoraggio della sicurezza del conducente e per l’assistenza al mantenimento di corsia. “La nuova generazione Transit (dal 2024 in poi) eccelle in ogni ambito e diventa l’ultimo veicolo commerciale Ford Pro in ordine di tempo a conseguire la valutazione Platinum. Con tecnologie per la sicurezza simili a quella delle vetture piú recenti, Transit stabilisce un nuovo standard per i veicoli commerciali”, ha affermato Euro NCAP. La valutazione Platinum si riferisce alla quarta generazione di Transit, prodotto dal 2024 in poi. foto: ufficio stampa Ford Italia (ITALPRESS). tvi/com 17-Dic-24 16:34

