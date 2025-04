Intesa Sanpaolo, a Torino la mostra di Carrie Mae Weems

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 17 aprile al 7 settembre 2025 alle Gallerie d’Italia – Torino “Carrie Mae Weems: The Heart of the Matter”, una nuova grande mostra dedicata all’artista americana di fama internazionale Carrie Mae Weems, nota per le sue indagini fotografiche sui temi dell’identitá culturale, del sessismo e dell’appartenenza di classe. In anteprima assoluta un progetto commissionato da Intesa Sanpaolo che si inserisce in una incisiva retrospettiva costituita da opere tratte dalle serie fotografiche piú famose, che condurranno il visitatore lungo l’arco di tutta la carriera dell’artista, tracciandone un percorso spirituale e personale. Con il patrocinio della Regione Piemonte e della cittá di Torino, l’esposizione é realizzata in collaborazione con Aperture e curata da Sarah Meister. Un centinaio le opere selezionate per questa mostra che sottolineano il valore unico di Carrie Mae Weems nell’affrontare le complessitá e le ingiustizie del mondo che ci circonda, radicando la sua fotografia in luoghi spesso esclusi dalle narrazioni: studi d’artista, piantagioni del sud degli Stati Uniti, spazi domestici, fino ad arrivare alle “istituzioni invisibili” nate come luoghi di culto della comunitá nera durante le oppressioni, accostate a immagini di monumenti e musei che sono stati storicamente luoghi di esclusione. Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo, afferma: “Le Gallerie d’Italia si aprono al lavoro straordinario di un’importante artista, Carrie Mae Weems, che affida alla bellezza e alla forza espressiva delle sue opere la condivisione di un messaggio di profondo valore umano, sociale e culturale. È un progetto eccezionale, che conferma il museo di Piazza San Carlo come principale luogo in Italia per le committenze e la promozione della fotografia internazionale, con a fianco un partner prestigioso come Aperture e con una pubblicazione di grande qualitá a cura di Allemandi. Grazie alle immagini di Weems, le Gallerie d’Italia sono uno spazio vivo di riflessione intorno a temi cruciali, dall’identitá all’uguaglianza sociale, in coerenza con la visione piú ampia di responsabilitá che caratterizza il Gruppo Intesa Sanpaolo”. Al centro della mostra c’é il nuovo progetto “Preach”, realizzato per questa esposizione su committenza originale, un’ambiziosa e intensa installazione che ripercorre la religione e spiritualitá per gli afrodiscendenti americani attraverso le generazioni. La serie celebra le forme di culto profonde, appassionate e gioiose che definiscono l’esperienza della Chiesa nera di Weems, e al tempo stesso denuncia la violenza e l’oppressione che sono elementi inseparabili di questa storia. Weems scrive nel nuovo testo poetico che accompagna questa installazione: “Nelle fiamme e tra le bombe, prega dove e quando puoi, nei porti e nelle capanne, nei palazzi e nei seminterrati, nei teatri e nei club. Dal tuo nascondiglio segreto hai scoperto nuove forme di culto…” Usando sê stessa come musa e guida, Weems ci invita a unirci a questo risveglio spirituale e condannare la persecuzione che rende questi spazi sacri luoghi di rifugio e di attivismo. Preach intreccia insieme le prime immagini da Harlem, San Diego, e Sea Island, Georgia, con una vasta gamma di nuovi lavori che evocano la realtá trascendentale e profana dell’espressione religiosa per gli americani neri di oggi. La retrospettiva comprende anche molti dei primi lavori di Weems, come la storica Kitchen Table Series (1990) e Museums (2006 – in corso); una selezione di progetti piú recenti, come Scenes and Takes (2016) e Painting the Town (2021); e importanti installazioni video tra cui The Shape of Things (2021) e Leave Now! (2022). Insieme, queste opere accompagnano i visitatori in un viaggio che abbraccia l’intero arco della sua carriera, mostrando la profonditá e la varietá del suo linguaggio artistico. L’esposizione “Carrie Mae Weems. The heart of the matter” sará accompagnata da un catalogo edito da Societá Editrice Allemandi insieme ad Aperture. Oltre a numerose immagini delle opere dell’artista americana sará arricchito da contributi di studiosi appartenenti a diverse generazioni, sottolineando il valore unico della visione di Carrie Mae Weems nell’affrontare queste tematiche. La mostra verrá affiancata da una serie di eventi e incontri gratuiti, parte del public program #INSIDE, che si svolgerá ogni mercoledí in museo. Verranno inoltre proposte iniziative di formazione e inclusione sul territorio grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. L’esposizione é realizzata nell’ambito della seconda edizione di “EXPOSED Torino Photo Festival”. Fino al 2 giugno, durante la durata del Festival, i visitatori potranno accedere alla mostra “Carrie Mae Weems: The Heart of the Matter” alle Gallerie d’Italia a un prezzo speciale di 5 euro con il Pass digitale. Aperte nel maggio del 2022, le Gallerie d’Italia – Torino sono un museo dedicato alla fotografia e alla video arte. In questi anni hanno ospitato mostre realizzate su originali committenze di fotografi e artisti come Paolo Pellegrin, Gregory Crewdson, JR, Luca Locatelli, Cristina Mittermeier, Mitch Epstein e la rassegna “La grande fotografia italiana” con cui vengono celebrati i grandi maestri della fotografia del Novecento del nostro Paese. Il museo di Torino, insieme a quelli di Milano, Napoli e Vicenza, é parte del progetto museale Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, guidato da Michele Coppola – Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici della Banca. -foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo- (ITALPRESS). mgg/com 16-Apr-25 18:09

