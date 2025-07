Intesa Sanpaolo, Lamberti “Promuovere consapevolezza sul risparmio”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – “Il Gruppo Intesa Sanpaolo é leader nel Wealth Management, Protection e Advisory, con 1.400 miliardi di euro di attivitá finanziarie della clientela a fine marzo 2025, un risultato reso possibile grazie alla sinergia tra le diverse divisioni, le fabbriche prodotto e le reti distributive del Gruppo. Un ruolo centrale nella relazione con i clienti é svolto dalla rete commerciale e distributiva della Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese”. Lo afferma in un’intervista ad Affaritaliani.it Tiziana Lamberti, responsabile Sales & Marketing Wealth Management & Protection Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. “Sono giá oltre 270.000 i clienti che hanno scelto il nostro modello di consulenza evoluta, che rientra nell’ambito piú ampio dei servizi offerti dalla divisione, per un totale di oltre 84 miliardi di euro di asset in gestione – prosegue -. Questo successo é frutto della professionalitá di piú di 10.000 gestori presenti su tutto il territorio nazionale, supportati da strumenti tecnologici avanzati che consentono loro di offrire le migliori soluzioni per cogliere le opportunitá dall’evoluzione continua dei mercati”. “Il risparmio rappresenta un elemento centrale per tutti noi italiani, tenendo conto degli obiettivi specifici di ciascuna persona e famiglia – sottolinea Lamberti -. È proprio in funzione di questi obiettivi che occorre orientare le scelte, considerando una prospettiva di investimento a medio-lungo termine, in un’ottica di sostenibilitá, ma facendosi sempre guidare da un esperto. Questo é il nostro piú importante suggerimento per i clienti. La volatilitá dei mercati non é una novitá nella storia finanziaria: abbiamo giá vissuto fasi simili in passato. Proprio in contesti come questo si aprono opportunitá per entrare gradualmente nei mercati, mantenendo un equilibrio tra la ricerca di rendimento, la protezione del capitale e una gestione attenta della liquiditá disponibile sui conti correnti”. “Per questo motivo – prosegue – é fondamentale evitare decisioni dettate dall’emotivitá e adottare invece un approccio razionale, affidandosi a professionisti: i nostri gestori osservano quotidianamente l’andamento dei mercati e supportano le persone nelle scelte piú adatte per tutelare e far crescere il loro risparmio, il futuro della loro famiglia e i progetti futuri di vita, come l’istruzione dei figli o la serenitá economica nella terza etá. Il risparmio in Italia continua a crescere, ma non sempre le persone hanno la consapevolezza necessaria per compiere scelte d’investimento informate. Promuovere questa consapevolezza é quindi un passo essenziale per trasformare il risparmio in valore nel tempo”. “Proprio per questo motivo abbiamo creato finanzainsieme.it, una piattaforma digitale, completamente gratuita e accessibile a tutti, clienti e non clienti – spiega ancora Lamberti -. Non promuove prodotti, ma offre contenuti informativi con un linguaggio semplice e immediato: brevi video, testi chiari e facilmente fruibili in qualsiasi momento. I temi trattati riguardano la gestione del risparmio, i finanziamenti come mutui e prestiti, l’ambito assicurativo, ovvero la protezione dai rischi e la previdenza complementare, fondamentale non solo per gli adulti, ma sempre piú anche per i giovani. Dalla sua attivazione, finanzainsieme.it ha superato 850.000 visualizzazioni, segno evidente del crescente interesse verso i temi finanziari. Prossimamente attiveremo una nuova sezione dedicata al rapporto tra donne e finanza, per favorire attraverso la conoscenza e l’informazione, l’autonomia finanziaria femminile, un passo importante verso una maggiore indipendenza. Questa iniziativa risponde a una necessitá concreta: in Italia, solo il 58% delle donne ha un conto corrente, un divario che la nostra sezione punta a ridurre attraverso la proposta di contenuti specifici per chi é meno informato su questi temi”. – Foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo – (ITALPRESS). sat/red 09-Lug-25 17:14

