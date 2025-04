Inzaghi “Bayern grande squadra, pronti per il 2° tempo”

agenzia

Mkhitaryan “Non siamo dilettanti, sappiamo che ci sará da lottare per conquistare la semifinale” APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Conosciamo tutti l’importanza della gara, non dovremo pensare al risultato e all’ottima prestazione fatta in casa del Bayern, dovremo ripeterci davanti ai nostri tifosi giocando una grande partita”. Cosí il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale contro il Bayern Monaco, in programma domani a San Siro. “Sará una sfida come quella di Monaco, con dei momenti in cui ci sará da soffrire e altri dove avremo la gestione della palla, avremo di fronte un avversario che potrá metterci in difficoltá in qualsiasi momento come é successo giá all’andata”, sottolinea Inzaghi che risponde anche a chi ha letto un eccesso di esultanza i festeggiamenti al termine del 2-1 con cui i nerazzurri si sono imposti in casa del Bayern. “Si é esultato normalmente sapendo che era solo l’andata, un primo tempo, abbiamo esultato davanti alla nostra gente che in Germania era numerosa, sapendo che ci sará il secondo tempo da fare nel nostro stadio”. Un’Inter in corsa per tutto, motivata e non stanca, ma assolutamente concentrata sui bavaresi. “C’é grande orgoglio per come si sta sviluppando la stagione, sappiamo che quella di domani sará una partita difficilissima, dobbiamo dimenticare il risultato del campo, ma non la prestazione, perché a Monaco di Baviera abbiamo fatto una grande gara. Conosciamo il valore dell’avversario che é altissimo, bisognerá fare una grandissima partita tra corsa e aggressivitá, dobbiamo fare un grande secondo tempo come abbiamo fatto nel primo in Germania”, ha aggiunto Inzaghi che considera il “Bayern Monaco la squadra piú forte al mondo insieme al Real Madrid”. C’é spazio anche per una domanda sul suo futuro, Inzaghi ne parla con grande serenitá: “Non é il momento di affrontare questo argomento, posso dire che sono molto felice all’Inter e questo per le mie scelte sará sempre il parametro piú importante, ma parlarne alla vigilia di una partita cosí importante come quella con il Bayern Monaco e con tutto in lizza, non mi sembra il caso”, ha concluso il tecnico nerazzurro. Vigilia di parole anche per Henrikh Mkhitaryan che risponde alle polemiche arrivano dalla Germania. “Abbiamo sentito che in casa Bayern hanno parlato dei nostri festeggiamenti, ma noi non siamo una squadra di dilettanti, non pensiamo di aver giá superato il turno, abbiamo festeggiato solo perché eravamo felici di aver vinto in casa di una squadra forte come il Bayern. Noi faremo del nostro meglio per andare avanti, abbiamo un grande obiettivo, abbiamo una grande occasione e cercheremo di dare tutto per sfruttarla. Sará una partita difficilissima come lo é stata quella di Monaco di Baviera, affrontiamo una squadra molto forte, é difficile giocare contro di loro, ma noi faremo il massimo per vincere anche domani e passare il turno”, spiega l’armeno che rientra nel corposo elenco di giocatori in diffida nel match di domani. “Non ci condizionerá, quello che succederá se passeremo il turno é un altro discorso, la testa é solo sulla partita di domani, se prenderemo un giallo lo faremo per la squadra, non c’é nessun problema, abbiamo una rosa lunga e puó giocare qualche altro”. Una rosa talmente larga che l’Inter é in corsa per tutto. “Quando ho detto che se gioca al massimo l’Inter é ingiocabile, in quel momento era la mia opinione perché essendo dentro vedo come lavorano i miei compagni e come lottano in ogni partita sudando la maglia per il club e per i tifosi. Secondo me siamo una squadra fortissima e per questo stiamo lottando su ogni fronte per vincere qualcosa, sappiamo che questo é un anno che puó darci tantissimo. Questa é una delle stagioni piú difficili finora disputate, una delle piú faticose, ma é anche bello giocare ogni 3-4 giorni e lottare per tutti gli obiettivi, sono felicissimo di vivere questo periodo della mia carriera, magari mi sono rimasti 1-2 anni, magari finiró alla fine di questa stagione, non lo so, ma sono qui e sono felicissimo di esserci”, ha concluso l’armeno. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). ari/gm/red 15-Apr-25 14:41

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA