Inzaghi “Ce la giocheremo, per battere Barèa serve partita di squadra”

Il tecnico dell’Inter: “Ci speriamo, in Champions abbiamo fatto una grande cavalcata” MILANO (ITALPRESS) – “Dovremo essere bravi a fare una partita di squadra, tutti insieme. Dovremo giocare da vera Inter”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona (3-3 all’andata). “Abbiamo analizzato dove far meglio, l’ideale sarebbe far arrivare pochi riferimenti a Yamal – ha aggiunto il mister nerazzurro – Dovremo essere bravi a limitarlo sapendo che oltre a lui ci sono altri grandi giocatori”. In merito ai due big in dubbio, “Pavard ieri ha lavorato un po’ in gruppo, le sensazioni erano discrete. Lautaro ha lavorato in palestra, oggi fará qualcosa con noi, poi prenderemo con loro e lo staff la decisione migliore”. La finale di Champions é alla portata dei campioni d’Italia: “Ci speriamo, abbiamo fatto una grandissima cavalcata in Champions, é una partita-svolta contro un grande avversario ma ce la giocheremo. San Siro sará un valore aggiunto, c’é grandissima soddisfazione e un lavoro dietro di tutte le componenti dell’Inter, in primis i miei calciatori, che sanno che domani sará difficilissima ma ce la giocheremo con grande fiducia”. “All’andata abbiamo fatto una grande gara, ma potevamo anche fare meglio giocando la palla – ha ammesso Inzaghi – Domani sará una finale, ci sará un vincitore passando anche dai supplementari e dai rigori. In difesa qualcosa rischiano ma é un rischio ben calcolato da Flick, che é un allenatore che stimo. Possono vincere tre trofei, ci vorrá una grandissima Inter”. “La finale di due anni fa persa con il City? Quel pensiero ce l’abbiamo ancora dentro. È stata una notte difficile da digerire, disputammo una grande partita ma si vive di presente. Quella gara fa parte del percorso fatto in questi quattro anni, ma vogliamo andare avanti. Siamo a due partite da un eventuale trofeo, abbiamo portato l’Inter ad essere prima nel ranking e siamo partiti 17esimi: vogliamo proseguire questo grande percorso”. “La partita con il Verona sembrava scontata, ma arrivavamo a due giorni da Barcellona. Ho visto lo sforzo fisico e mentale, ma anche la concentrazione. Sul lavoro non posso dire nulla ai ragazzi – ha concluso il coach dei lombardi – Sono partite emozionanti, i titoli e i record fanno piacere e si lavora per questo. Le soddisfazioni ti ripagano. Non abbiamo fatto scelte o anteposto una competizione ad un’altra, questa squadra vuole dare soddisfazioni ai tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro apporto”. “Sará una partita aperta e divertente come l’andata, dobbiamo migliorare alcune cose e cercheremo di prendere le contromisure di questo Barcellona, che ha un reparto offensivo invidiabile – le parole del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni – Yamal? E’ il piú forte che abbia incontrato, mi ha impressionato il livello che ha raggiunto quest’anno. Bisognerá lavorare di squadra, altrimenti singolarmente é dura… Non c’é una favorita, domani passerá chi lo meriterá”. L’azzurro, poi, ha sottolineato che “piú che la tensione, c’é l’orgoglio di giocare una semifinale di Champions, magari l’ultima della mia carriera… Lautaro a disposizione? E’ sicuramente importante per noi, é il nostro leader morale e tecnico, ma qualora non ce la facesse ci sará chi saprá sostituirlo”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 05-Mag-25 15:38

