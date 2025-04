Inzaghi “Pronti a giocarci le nostre chance”

agenzia

“Sappiamo quanto abbiamo faticato per arrivare qua”, dice il tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida col Bayern MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “E’ bellissimo essere qui, sará una partita difficile contro una grandissima squadra in uno stadio importante ma sappiamo quanto abbiamo faticato per arrivare qua e ci giocheremo le nostre chance”. Simone Inzaghi e la sua Inter sono pronti a vendere cara la pelle domani all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, nell’andata dei quarti di Champions. “Sono una squadra esperta, che ha delle assenze come noi, che pressa, intensa, che da tanti anni arriva in fondo a questa competizione e che assieme al Real é la grande favorita della vigilia – sottolinea il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – Ma veniamo qui per giocarci questa grande gara”. Senza pensare ad altro. “Sono qui da 4 anni e non abbiamo mai scelto, abbiamo sempre dato prioritá alla partita che andavamo ad affrontare perché rappresentiamo una grande societá e c’é tantissima voglia di giocarci questo quarto contro una squadra fortissima cercando di crearle dei problemi”. “L’Inter sta bene, con qualche acciaccato come tutte le squadre che giocano cosí tanto – prosegue poi Inzaghi – Ma sappiamo il nostro percorso in Champions, la nostra posizione in campionato, la Coppa Italia che stiamo giocando ma ora il nostro pensiero é focalizzato su domani. È una stagione lunga, intensa, ma siamo molto orgogliosi di essere qua”. Per quanto riguarda l’infermeria, “Calhanoglu e Bastoni si sono allenati, Dimarco ha fatto personalizzato, saranno da valutare. Lautaro ha giocato 60 minuti a Parma quando avrebbe dovuto fare solo un tempo ma sta bene e penso che giocherá anche domani. Rispetto a Parma ritroviamo Barella che rientra dalla squalifica e perdiamo Asllani mentre sono fuori Zielinski, Dumfries e Taremi”. Fra gli ex della sfida il portiere Yann Sommer: “Sará una partita intensa e interessante fra due squadre a cui piace tenere la palla, con tanta qualitá e che amano pressare alto. Al Bayern mancano giocatori importanti ma mancano anche a noi. Non siamo contenti delle ultime partite in campionato, domani sará molto importante essere concentrati”, ha aggiunto il portiere svizzero. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/gm/red 07-Apr-25 19:38

