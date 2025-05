Ipoparatiroidismo, al via la campagna di sensibilizzazione

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – L’ipoparatiroidismo é una condizione endocrina che interessa circa 10.000 persone in Italia, prevalentemente donne in etá lavorativa. Le persone con ipoparatiroidismo possono sperimentare una serie di complicazioni gravi e potenzialmente letali a breve e lungo termine, tra cui irritabilitá neuromuscolare, complicanze renali, calcificazioni extra-scheletriche e compromissione cognitiva. L’impatto sulla qualitá della vita puó essere profondo ed é spesso sottovalutato. Istituzioni, clinici ed esperti ne hanno discusso oggi a Roma, nel corso di un evento promosso dall’Associazione Pazienti con Ipoparatiroidismo (APPI), con il contributo non condizionante di Ascendis Pharma, in vista della Giornata Internazionale dell’Ipoparatiroidismo, che si celebra il 1° giugno. Durante l’incontro, é stato presentato il nuovo sito internet ipopara.it, sviluppato per offrire informazioni chiare, aggiornate e affidabili a pazienti, caregiver e operatori sanitari, ed é stata annunciata la partenza della campagna di sensibilizzazione “Si puó parlare di normalitá? Ipoparatiroidismo: conoscerlo e gestirlo per vivere una nuova quotidianitá”, che vedrá diversi contenuti di sensibilizzazione relativi a questa patologia sulla pagina Facebook di APPI per aumentare la consapevolezza e contrastare lo stigma legato alla malattia. Il lancio del sito e la campagna, ha spiegato Maria Luisa Brandi, Medico Chirurgo Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Direttore della Donatello Bone Clinic e Presidente della Fondazione FIRMO, “rappresentano un importante passo avanti nel riconoscere i bisogni dei pazienti e promuovere una reale inclusione sociale e sanitaria”. Con questa iniziativa, Ascendis Pharma conferma il proprio impegno nel sostenere la comunitá dei pazienti con ipoparatiroidismo, contribuendo a creare un futuro in cui la normalitá sia possibile per tutti. “Il nostro obiettivo é migliorare la qualitá della vita delle persone con ipoparatiroidismo, attraverso l’ascolto e la conoscenza. Siamo orgogliosi di sostenere APPI e di contribuire alla diffusione di informazioni cruciali per i pazienti”, ha aggiunto Paola Stagni, Direttore Medico di Ascendis Pharma Italia. -foto xi2/Italpress- (ITALPRESS). xi2/mgg/red 28-Mag-25 17:17

