Iran, Crosetto “Attacco Usa cambia completamente lo scenario”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo seguendo da ieri sera, perchê alcuni spostamenti di aerei americani ci avevano dato la ragionevole certezza che potesse scattare un attacco. Questa notte c’ê stato, era chiaro che il sito nucleare di Fordow fosse il punto di interesse principale di Israele, perchê centro del programma nucleare iraniano. Israele non aveva le capacitá per colpire in modo significativo questo sito, situato sotto 90 metri di roccia: per questo sono intervenuti nella notte bombardieri americani B2 che hanno la capacitá di penetrazione sotto terra piú elevata al mondo”. Cosí il ministro della Difesa, Guido Crosetto, all’edizione straordinaria del Tg1. “Di questi bombardieri avevamo giá visto gli spostamenti nei giorni precedenti, per cui la notizia non ci ha colto di sorpresa. Questo cambia completamente lo scenario, si apre una crisi molto piú grande, si apre anche da parte dell’Iran una risposta molto piú forte che non riguarderá solo Israele ma rischia di allargarsi a tutti gli obiettivi americani, che ne sono consapevoli”, ha aggiunto. Per quanto riguarda l’Italia “abbiamo giá iniziato dall’altro ieri a prendere delle misure di protezione per mettere in sicurezza i contingenti italiani che non sono coinvolti e non sono neanche un obiettivo nella risposta iraniana. Ci siamo limitati a spostare quelli la cui vicinanza a possibili obiettivi americani poteva destare problemi”, ha concluso Crosetto. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/r 22-Giu-25 12:12

